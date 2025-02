Sigue escándalo entre Iker Casillas y modelo de Only Fans: habría audios comprometedores

Unos audios aumentan el escándalo.

El exfutbolista Iker Casillas vuelve a estar en el centro de la polémica tras las recientes declaraciones del periodista Martín Bianchi, quien aseguró que la modelo de OnlyFans, Claudia Bavel, podría poseer material comprometedor sobre su relación con el histórico arquero del Real Madrid.

Una controversia que no cesa

El escándalo comenzó cuando la revista Diez Minutos publicó imágenes de Casillas y Bavel en un mismo hotel, antes y después de un evento en una bodega con exfutbolistas como Luis Figo y Míchel Salgado . Posteriormente, la modelo confirmó en televisión que ambos mantenían una "relación abierta", lo que encendió la polémica en los medios.

Casillas respondió con un contundente comunicado, en el que negó haber negociado con su vida privada y denunció la violación de su honor e intimidad . Además, advirtió que analizaría acciones legales contra aquellos que difundieran información sin fundamento.

Por su parte, Bavel defendió su derecho a hablar sobre su experiencia, asegurando que no busca desacreditar a nadie. "Siempre he sido transparente con mi comunidad y nunca he buscado perjudicar a nadie", expresó la influencer en sus redes sociales.

Publicidad

Pruebas comprometedoras y advertencias

A pesar del intento de Casillas por cerrar el tema, el editor de la revista ¡Hola!, Martín Bianchi, aseguró en el programa Hoy por Hoy de la Cadena SER que la modelo tiene más pruebas de su relación con el exfutbolista, incluyendo mensajes y fotografías que aún no han salido a la luz.

"Claudia Bavel ha enseñado mensajes con Iker Casillas en televisión, pero también hay fotos. Hay mucho material y yo creo que Iker se ha equivocado con ese comunicado porque dice que todo es mentira", afirmó el periodista, quien también advirtió que la modelo podría revelar más información si se ve atacada.

En redes y en la televisión, se han filtrado algunos mensajes supuestamente enviados por Casillas a Bavel, con frases como:

"Vente a la capital, te me haces rogar. Te voy a comer" .

"Soy fan de ti" .

. "Escúchame una cosa: estás buenísima. ¿Me puedes explicar esto?".

Estas revelaciones han convertido la situación en un fenómeno mediático en España.

Publicidad

Casillas reacciona y refuerza su defensa

Ante la escalada del escándalo, Casillas reafirmó su postura a través de un nuevo comunicado en el que expresó su cansancio ante la invasión a su vida privada.

"Ha llegado un punto en el que la situación es insostenible y no voy a permitir más intromisiones en mi vida privada ni actuaciones que vulneren o menoscaben mi honor", escribió el exportero, añadiendo que protegerá su imagen y la de las personas cercanas a él.

Bavel, por su parte, defendió su derecho a compartir su historia y aseguró que nunca ha mentido sobre su relación con Casillas.