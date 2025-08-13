Publicidad

Filtran video y chat de Iker Casillas que confirmaría relación con colombiana en Cartagena

La colombiana aseguró que el español se "ha obsesionado" con ella y no deja de escribirle en sus redes sociales, pese a que él lo ha negado públicamente.

Filtran video y chat de Iker Casillas.jpg
Filtran video y chat de Iker Casillas //
Fotos: AFP/ X @todorealitiestv
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 13, 2025 06:48 p. m.

Pese que Iker Casillas negó haber sostenido algún tipo de relación con Juliana Pantoja, una colombiana a la cual conoció en Cartagena, se conoció un video y un chat que dejan comprometido al exfutbolista en torno a su relación con esta mujer con toques amorosos.

“Yo, como muchas chicas, estamos muy cansadas de que se nos niegue cuando existen pruebas que corroboran la existencia del vínculo. Hasta el día de hoy, 11 de agosto, está obsesionado conmigo. Lo bloqueé en WhatsApp e Instagram y el sábado me escribió por TikTok para preguntarme por qué lo había bloqueado. Hay capturas”, contó Juliana Pantoja, la mujer colombiana que, supuestamente, habría sostenido un amorío con la leyenda española, en diálogo con un medio local Tardear TV.

Mujer colombiana denuncia _acoso_ de Iker Casillas.jpg
Mujer colombiana denuncia "acoso" de Iker Casillas //
Fotos: AFP/Tardeartv

Este fue el video y chat que se conoció de Iker Casillas

En el mismo programa en donde la colombiana contó su relación con el exportero del Real Madrid, revelaron un video compartiendo con ella en Cartagena en donde se abrazan, molestando y jugando en una piscina en un hotel con vistas al mar de la mítica ciudad colombiana.

Asimismo, en los chats que revelaron se ve cómo él le dice que quiere verla y llevarla, incluso, de viaje. Además, hay una conversación subida de tono en donde le manda una foto privada, que, según dicen los presentadores, podría ser algo más "picante" a lo que ella le responde que “es de ella” y espera verlo pronto.

Esto ha dicho Iker sobre las acusaciones

El español ha negado todo tipo de relación con Juliana Pantoja, que si bien sí la conoció, dijo que nunca pasó nada más y no existe ningún tipo de relación más allá que la de su viaje a Cartagena hace un tiempo.

“Me voy a Colombia. Grupo de gente. Playa. Aguadillas. Lo normal. Soltero desde hace 4 años. Te lo pasas bien. Alguien habla de ti. 3 semanas en medios de comunicación. ¿No hay más gilipollas a los que sacar? No, no hay. Solo existo yo. Hace años que deje mi profesión”, contestó el español en su cuenta de X ante esta polémica.

