Gerard Piqué le dio un millonario regalo a Clara Chía para celebrar su relación

La relación de Gerard Piqué y la española Clara Chía no deja de ser foco de atención, pues la "fuerte relación" que sostienen, según medios en España, les ha permitido crecer mutuamente.

Después de que se conociera que Shakira salió de Barcelona con destino a Miami, Estados Unidos; parece que la famosa relación está mucho más tranquila que ante y para celebrar Gerard Piqué le ha dado un lujo regalo a la joven española.

Se trata de un Aston Martin DB9 G, que tiene un costo de 220.000 euros; sin embargo, este lujoso regalo no lo compró el presidente de la Kings League, Gerard Piqué, sino que es uno de sus coches viejos y que se le entregó a Clara Chía para que se mueva libre de prensa en España, según reveló el medio ' Prensa Libre '.

Este auto es muy conocido en Barcelona por ser de Gerard Piqué, pues era uno de sus coches favoritos con el cual exjugador catalán llegaba a los entrenamientos e incluso, según fuentes, llegó a transportar a Shakira y a sus hijos en reuniones familiares.

Publicidad

Asimismo, el medio asegura que estos cambios lujosos por parte de Clara Chía serían parte de una serie de transformaciones por parte de la joven española para hacer más feliz a Gerard Piqué.

Según el diario The Sun , la joven española se está "esforzando" para hacer feliz a Gerard Piqué y, por esto, poco a poco está convirtiendose en una mujer de 'glamour' y estándares calificados, como lo fue en algún momento Shakira; la situación es tan así, que, según el medio mencionado, Clara Chía tuvo que tinturarse el cabello del mismo color que la barranquillera para no sentirse "menos" por su presencia.

"Clara, una estudiante de relaciones públicas de 36 años y 24 años, que siempre fue fanática del cantante de Hips Don't Lie, ahora luce mechones rubios ondulados, como el cabello característico de Shakira de 19 años", aseguran algunos periodistas en Inglaterra.

Publicidad

Le puede interesar: 'Titulares Deportivos'