Clara Chía se tiñó el cabello de rubio para ser más como Shakira, según prensa en Inglaterra

Clara Chía ha estado en el ojo del huracán desde hace algunos meses, pues la joven española se convirtió en objeto de críticas por su relación con Gerard Piqué , ya que el exjugador del FC Barcelona engañó a la barranquillera Shakira con ella.

Ahora, algunos periodistas en Europa le han hecho seguimiento a esta polémica relación entre Clara Chía y Gerard Piqué , en especial tras la sálida de Shakira de Europa con destino a Estados Unidos.

Según el diario The Sun , la joven española se está "esforzando" para hacer feliz a Gerard Piqué y, por esto, poco a poco está convirtiendose en una mujer de 'glamour' y estándares calificados, como lo fue en algún momento Shakira; la situación es tan así, que, según el medio mencionado, Clara Chía tuvo que tinturarse el cabello del mismo color que la barranquillera para no sentirse "menos" por su presencia.

"Clara, una estudiante de relaciones públicas de 36 años y 24 años, que siempre fue fanática del cantante de Hips Don't Lie, ahora luce mechones rubios ondulados, como el cabello característico de Shakira de 19 años", aseguran algunos periodistas en Inglaterra.

En ese sentido, Clara Chía ha intentado copiar algunos aspectos de la lujosa vida que sostuvieron por años Gerard Piqué y Shakira en las calles de Barcelona. Por esto, según este medio, en la final de la Kings League se vio a una joven "renovada" e intentando ser más cercana a los amigos del exfutbolista y por eso increpó a Gerard Romero, presidente de Jijantes, por no haberle contestado un WhatsApp.

Cabe recordar que, de acuerdo con allegados al FC Barcelona, la relación de Shakira con los jugador del club catalán no era la mejor, por eso la nueva pareja de Gerard Piqué quiere hacer sentir más comodo a su novio en sus espacios sociales.

"No sería demasiado sorprendente que Clara se pareciera a Shakira a propósito, ya que ha sido fan suya durante un tiempo. Cuando los dos se conocieron en Kosmos, Clara le pidió una foto juntos", añadió el medio que, además, dijo que la joven española por muchos años fue muy fan de la música de la barranquillera.

