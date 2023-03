Clara Chía fue ignorada por los presidentes de la Kings League frente a Gerard Piqué: así reaccionó

Gerard Piqué vuelve a estar en el ojo de huracán por su relación con Clara Chía, pues sigue siendo centro de críticas por su engaño con la barranquillera Shakira, quien le ha dedicado diversas canciones hablando del proceso de separación.

Sin embargo, el pasado domingo, 26 de marzo, el exjugador del FC Barcelona logró un 'hito' histórico en el Spotify Camp Nou gracias a la final de proyecto deportivo: la Kings League, que logró llevar más de 90.000 personas a la casa del fútbol de Cataluña.

Miles de personas vieron la final de la liga con presencia de invitados de honor, que, según Piqué, uno de estos fue su nueva pareja Clara Chía; sin embargo, la noticia de la presencia de la española se originó antes del evento, pues ella le reclamó a Gerard Romero, presidente de Jijante, el por qué la ignoraba.

"No me has contestado el WhatsApp", le dice Clara Chía al presidente de Jijantes, a lo que él solo responde "¿a qué hora", para posteriormente ignorarla por completo; al mismo tiempo, Ibai Llanos, XBuyer y Spursito también ignoraron la presencia de ella en el directo.

Con más de 1 millón de reproducciones en TikTok, el clip se viralizó rápidamente, además, tiene más de 30.000 me gusta con miles de comentarios que se "burlan" de la situación de la española en redes sociales.

"Y la volvió a dejar en visto"; "Romero solo contesta a la reina Shakira"; "Están trabajando y va a meterse en medio"; "¿Qué respeto se merece esa?"; "Lo peor es que lo amigos del novio la ignoran, así de buena persona debe ser", son algunos comentarios.

Kings League: el fenómeno en redes sociales

Historia, la palabra que este domingo, 26 de marzo, retumbó en los pasillos del Spotify Camp Nou del FC Barcelona. Con más de 90.000 espectadores, la Kings League, liga de Gerard Piqué, cerró con broche de oro en un espectáculo lleno de música y emociones.

Ni un partido de la LaLiga logró tanto en tan poco tiempo y cuatro equipos: Troncos FC, Aniquiladores, El Barrio y Saiyans cautivaron no solo a los asistentes del templo azulgrana, sino a más de 2 millones de espectadores que no se perdieron más de 4 horas de directo en Twitch.

Con presencia de un colombiano: Juan Sebastián Guarnizo, la liga de Gerard Piqué calló millones de bocas, incluyendo al presidente de la LaLiga y medios en España, que, aseguraron, no tendría un impacto social ni espectadores.

