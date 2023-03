Laura Bozzo se despacha contra Clara Chía: “Es una roba maridos y me da asco”

Si algo dejó la escandalosa separación entre la cantante colombina Shakira y el exfutbolista español Gerard Piqué, fue los personajes que tomaron partido por uno y otro en la mediática ruptura. La tercera en discordia, la también española Clara Chía no se quedó atrás y fue blanco de críticas, pero también de voces a favor que defendieron su romance con el catalán.

Precisamente una de las detractoras de la nueva relación del presidente de la Kings League, es Laura Bozzo. La presentadora peruana, reconocida por conducir uno de los talk shows más polémicos y vistos en Latinoamérica, desde un principio mostró su desacuerdo con la infidelidad de Piqué y el nuevo romance con la joven.

Bozzo, quien se caracteriza por no tener pelos en la lengua y decir lo que piensa sin filtros, llamó a Chía ‘robamaridos’ y lo posteó en una publicación en la que mencionaban la española y hacían alusión a su esbelto cuerpo.

"De qué vale tener un cuerpo espectacular si no tienes neuronas y eres una roba maridos ? Este tipo de mujeres a mi me causan asco, ella siempre supo que estaba destruyendo un hogar y tuvo la falta de dignidad de meterse a la casa de la esposa, la belleza está en el alma y en los valores que ella no tiene", comentó, la peruana.

Publicidad

Por supuesto sus palabras hicieron eco en los seguidores de los protagonistas de este triángulo amoroso.

Foto: People en Español.

Bozzo, fans de las colombianas

La conductora no ha estado alejada de los escándalos por sus amistades un tanto polémicas y por sus recientes cirugías. Además, sus conductas también le han valido comentarios negativos por parte de sus detractores.

Publicidad

En sus más recientes publicaciones, no fue la excepción, pues a ritmo de la nueva y exitosa canción de las colombianas Karol G y Shakira titulado ‘TQG’ , la presentadora peruana demostró sus dotes de bailarina y aunque muchos de sus seguidores aplaudieron su osadía, varios detractores llenaron sus redes sociales de críticas, pero a la presentadora no le importó y se defendió de los mensajes malintencionados.

Le puede interesar: