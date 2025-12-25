Aumentan los lesionados por pólvora en el Valle: 39 casos en la temporada decembrina

Las autoridades de Salud del Valle del Cauca reiteraron el llamado urgente a la ciudadanía para abstenerse del uso de pólvora durante las celebraciones navideñas, luego de confirmarse 39 personas lesionadas en el departamento, sin incluir al Distrito Especial de Cali, en lo que va corrido de la temporada decembrina de 2025.

De acuerdo con el más reciente reporte del Observatorio de Salud del Valle, la manipulación inadecuada de artefactos pirotécnicos continúa generando graves afectaciones, especialmente entre la población infantil.

Del total de casos registrados, 12 corresponden a menores de edad, mientras que 22 personas lesionadas son mayores de edad, una situación que preocupa a las autoridades sanitarias.

El informe también evidencia que la mayoría de los lesionados son hombres, con 27 casos. Buenaventura encabeza el listado de municipios con mayor número de casos, al registrar ocho personas lesionadas. Le siguen Buga, con siete casos, Tuluá, con cuatro y Florida, con tres.



"La necesidad de reforzar las medidas de prevención y la corresponsabilidad ciudadana. La pólvora no es un juego y su manipulación representa un alto riesgo, especialmente para niños y adolescentes, quienes no deben estar expuestos a este tipo de artefactos bajo ninguna circunstancia", dijo la secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes.

El reporte detalla que las lesiones más frecuentes se presentan en los miembros superiores, con 21 casos, principalmente en manos y brazos. Les siguen las quemaduras en cara, cuello y cabeza, con cuatro casos y lesiones oculares, con otros dos casos.

Respecto a los artefactos pirotécnicos involucrados, los más frecuentes son los totes y volcanes.

Las autoridades, finalmente, hicieron un llamado a las familias para celebrar de manera responsable, priorizando la vida, la salud y el bienestar, y evitando prácticas que puedan terminar en tragedia durante la temporada navideña.

