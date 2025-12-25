En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Navidad
Caso Epstein
H3N2
Recargo nocturno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Aumentan los lesionados por pólvora en el Valle: 39 casos en la temporada decembrina

Aumentan los lesionados por pólvora en el Valle: 39 casos en la temporada decembrina

Buenaventura, Buga y Tuluá concentran la mayoría de los casos reportados por quemaduras y amputaciones asociadas a la manipulación de pólvora en diciembre.

Cali y Valle activan prevención de quemados por pólvora en temporada decembrina.
Cali y Valle activan prevención de quemados por pólvora en temporada decembrina.
Gobernación del Valle
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad