Más de 600 kilos de pólvora se han incautado en diciembre en Antioquia: ya hay 90 quemados

Previo a la noche de Navidad aumentan los controles contra la pólvora en Antioquia. La Policía ha incautado más de 600 kilos durante diciembre, donde también el reporte de quemados asciende a 90.

A pocos días de las fechas más importantes de las celebraciones decembrinas, crece la preocupación en las autoridades antioqueñas por la comercialización y uso de pólvora en las diferentes subregiones, especialmente en Medellín.

Según el registro más reciente de la Gobernación de Antioquia, ya son 90 las personas lesionadas con elementos explosivos y pirotécnicos, por lo que los controles de las autoridades se han intensificado en las últimas semanas también teniendo en cuenta que el registro de quemados supera en 17 registros los del mismo periodo del año anterior.

El coronel Luis Fernando Muñoz, comandante encargado de la Policía en Antioquia, destacó la incautación de 1.615 kilos de este material en lo corrido de 2025, de los cuales 615 se han producido solo en durante los primeros 20 días de diciembre.



“Continuamos en esa tarea de llevar a cabo estos controles de incautación en este elemento que tanto daño está causando a la comunidad antioqueña, en especial a los niños niñas y adolescentes”, dijo.

En cuanto a los municipios con mayor número de personas quemadas con pólvora, los registros los sigue encabezando la ciudad de Medellín con 49, luego Bello e Itagüí con cinco y El Bagre tiene tres casos.

De los 90 lesionados ocho casos han derivado en la amputación de alguna de las extremidades de las víctimas. De igual manera, del total 25 son menores de edad.