Bloqueos en Bogotá
Secuestro de militares
Paloma Valencia
Zulma Guzmán Castro

Más de 600 kilos de pólvora se han incautado en diciembre en Antioquia: ya hay 90 quemados

Más de 600 kilos de pólvora se han incautado en diciembre en Antioquia: ya hay 90 quemados

La Policía Antioquia destacó la incautación de 1.615 kilos de este material en lo corrido de 2025.

