Promueven campaña para evitar uso de pólvora en Floridablanca; está prohibida

Floridablanca se sumó a la lista de municipios en Santander que prohibieron la pólvora por las fiestas de Navidad y fin de año. A través del Decreto 579 de diciembre de 2025, quedó prohibido su uso, transporte, almacenamiento, compra y venta de pólvora y artefactos pirotécnicos.

La medida hace parte de la campaña ‘Felices Fiestas y en Orden’ que busca prevenir con acciones pedagógicas a través de redes sociales y controles en la calle que tienen acompañamiento de Policía y entres de control para garantizar celebraciones responsables y seguras, explicó Andrés Ardila, secretario del Interior de Bucaramanga.

“Desde la alcaldía de Floridablanca, se decretó la prohibición del uso, transporte, almacenamiento, compra o venta de artefactos explosivos, pólvora o pirotecnia con el fin de prevenir cualquier quemado en estas festividades, no queremos que ningún niño, niña, adolescentes o adulto resulte quemado por el uso de pólvora en las festividades”, señaló el funcionario.

Además de Floridablanca, los alcaldes de Bucaramanga, Piedecuesta y Girón, también prohibieron el uso, transporte, venta y compra de pólvora durante por las festividades decembrinas.



En Floridablanca, según cifras de la secretaría de Salud de Santander, se han registrado dos casos de quemados con pólvora, ambos mayores de edad.

Los otros casos se han registrado en Bucaramanga cinco casos, de los cuales cuatro corresponden a menores de edad y uno a un adulto. En Charalá se reportó un adulto lesionado. En Mogotes, el caso registrado corresponde a un menor de edad.

Por su parte, en Piedecuesta se han presentado cuatro casos, dos menores de edad y dos adultos. En Sabana de Torres se reportó un adulto lesionado, en Socorro dos adultos, en Suaita un adulto, y en Zapatoca dos personas afectadas, un menor de edad y un adulto.

El subgerente del Hospital Universitario de Santander (HUS), Orlando Quintero, expresó su preocupación por el aumento de lesionados y reiteró el llamado a la prevención, especialmente a padres, madres y cuidadores “La pólvora no es un juego. Cada caso representa un riesgo grave para la vida y la salud, especialmente de los niños, nosotros tenemsos 14 camás en pediatría para brindar atención, la mejor decisión es no manipularla”, afirmó el funcionario.