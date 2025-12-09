Floridablanca encendió la Navidad: parques llenos de luz, color y magia

La Navidad llegó oficialmente a Floridablanca. Con el tradicional encendido del alumbrado navideño, el municipio se transformó en una gran ruta de luz: figuras gigantes, diseños tradicionales, caminos brillantes y miles de luces que iluminan cada rincón, desde los parques más concurridos hasta los espacios que guardan la esencia del pueblo.

Desde el primer destello, la ciudad se llenó de familias completas dispuestas a recorrer los escenarios que este año estrenaron una iluminación renovada, pensada para las fotos, los paseos nocturnos y los momentos que se quieren guardar para siempre.

“Invitamos a los florideños para que, en familia, entre vecinos y amigos, recorran los parques que ya están iluminados. Están decorados con miles de luces y muchas figuras para disfrutar esta temporada tan bonita”, expresó el alcalde José Fernando Sánchez durante la apertura.

El recorrido inició en el Parque Principal, convertido en un escenario donde la iglesia resplandece aún más con figuras nuevas, colores cálidos y caminos brillantes que invitan a caminar despacio.



“Hemos visitado varios sitios y hoy acá en el parque principal nos ha gustado mucho. Las figuras son nuevas, la iglesia está muy iluminada. Es un espacio bonito, seguro y perfecto para venir en familia”, contó Yeison Santamaría, residente del municipio.

Este año, Floridablanca encendió cerca de ocho parques y sectores emblemáticos que ya hacen parte del mapa navideño del área metropolitana. Entre ellos: el parque Principal, las llaves, la pera, el Reposo, el palacio municipal, Alameda Bucarica, Iglesia La Cumbre, la autopista Papi Quiero Piña y el puente de Provenza.

El alumbrado se caracteriza por figuras artesanales en 2D y 3D, diseños temáticos y tradicionales, miles de metros de manguera LED y espacios seguros ideales para sentarse, hablar, caminar, tomarse fotos y sentir el ambiente decembrino.