Alcalde encargado de Bucaramanga aclaró el tema del contrato de alumbrado navideño

La controversia por el contrato de alumbrado navideño en Bucaramanga volvió a tomar fuerza luego de que Eduard Jesús Sánchez, alcalde encargado durante el periodo de transición administrativa, se pronunciara públicamente sobre su papel y conocimiento en el proceso contractual por $7.000 millones que hoy es objeto de investigación disciplinaria.

El enredo comenzó tras la decisión del Consejo de Estado que declaró la nulidad electoral del entonces alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán. La sentencia obligó al gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, a designar un mandatario encargado mientras se conformaba la terna para convocar a elecciones atípicas.

En primera instancia, el gobernador nombró a Eduard Jesús Sánchez, quien se desempeñaba como director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de Santander. Sánchez asumió la Alcaldía de manera temporal mientras avanzaba el proceso de organización electoral. Sin embargo, días después, Díaz Mateus nombró como alcalde designado a Javier Sarmiento, quien permanecerá en el cargo hasta la realización de las elecciones atípicas programadas para el 14 de diciembre.

Fue precisamente durante el breve período de Sánchez al frente de la administración local cuando se firmó el polémico convenio interadministrativo para el alumbrado navideño, hecho que hoy revisa la Procuraduría Provincial de Bucaramanga.



Ante los cuestionamientos públicos, Sánchez entregó una explicación detallada sobre el proceso. Aseguró que, aunque sabía que existía un contrato en curso para el alumbrado navideño, nunca fue notificado sobre la firma final del convenio, ni recibió el documento para el debido visto bueno de su despacho.

“Cada secretario debía tener un visto bueno por parte de mi equipo de asesores para poder firmar estos contratos. En este caso, el alumbrado navideño nunca se pasó a mi despacho para ese visto bueno… sabía que venía un contrato en curso, pero al momento de la firma nunca se me informó”, declaró Sánchez.

El exalcalde encargado insistió en que dejó instrucciones claras a su gabinete sobre la obligación de someter a revisión todos los acuerdos contractuales. Agregó que ya existe trazabilidad de esas directrices y que está dispuesto a atender los requerimientos de los entes de control.

El convenio número 225, firmado el 20 de octubre, se suscribió entre la Alcaldía y la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Sabaneta (Antioquia) por un monto de $7.000 millones, con el propósito de diseñar e instalar la iluminación de la temporada navideña en Bucaramanga.

Lo que encendió las alarmas fue que la entidad antioqueña subcontrató a la empresa Civacom Ingeniería S.A.S., con sede en Bucaramanga. La intermediación le habría dejado a la empresa de Sabaneta $729 millones, además de que la selección de esta entidad se realizó con una celeridad inusual entre el 25 y el 30 de septiembre.

En su momento, la secretaria de Infraestructura, María del Rosario Torres Vargas, defendió la legalidad del proceso, asegurando que el convenio se hizo “con toda la normativa” y destacando que la empresa seleccionada es pública y está auditada por la Contraloría.

La Procuraduría Provincial de Bucaramanga abrió una indagación preliminar para revisar posibles irregularidades en la planeación, selección del contratista y ejecución del convenio. El organismo de control también evalúa si existió un uso indebido del esquema interadministrativo, toda vez que la entidad de Sabaneta terminó subcontratando a un tercero para la ejecución de las obras.

Mientras tanto, la instalación del alumbrado continúa y se espera su inauguración oficial el 7 de diciembre, Día de las Velitas.