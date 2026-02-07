Video muestra momento en que mujer cae de lancha y queda grave en San Andrés

Un paseo familiar en San Andrés terminó en tragedia cuando una mujer sufrió un grave accidente al bajar de una lancha en la playa de Johnny Cay, uno de los destinos más visitados del archipiélago colombiano. El hecho quedó registrado en video y generó preocupación entre turistas y residentes.

Según versiones compartidas en redes sociales, el accidente se produjo cuando la mujer intentaba descender de la embarcación mientras el mar estaba agitado por el fuerte oleaje. En ese momento, perdió el equilibrio y fue lanzada con fuerza al agua, impactando de forma brusca contra la superficie.

Testigos que presenciaron el incidente acudieron para auxiliar a la víctima, quien fue trasladada a un centro médico donde permanece bajo atención especializada debido a la gravedad de sus lesiones, que incluirían un trauma en la columna vertebral, según la versión publicada por su hermano en redes sociales

En el mensaje también pidió asistencia e incluso dirigió un mensaje al presidente Gustavo Petro, reclamando respuestas y apoyo frente a la situación. “Señor @petrogustavo, mi hermana necesita ayuda, fractura en espina dorsal. JohnnyCay San Andrés y Prov”, escribió en su cuenta.



Señor @petrogustavo mi hermana necesita ayuda, fractura en espina dorsal. JohnnyCay📍 San Andrés y Prov. pic.twitter.com/5wPcfJsgV3 — Andres Ramirez  (@feferam33) February 6, 2026

La publicación también encendió un debate amplio sobre las condiciones en las que se realizan los desembarcos de turistas en Johnny Cay. Usuarios en redes cuestionaron que, a pesar del mal clima y el fuerte oleaje, las operaciones de transporte marítimo continuaron con normalidad. Una testigo publicó imágenes y escribió: “¿Cómo es posible que siendo uno de los mayores atractivos turísticos de San Andrés no exista un control ni un embarcadero adecuado?”.

Este tipo de situaciones se presenta en momentos en los que San Andrés enfrenta condiciones climáticas adversas, con un frente frío, lluvias intensas y vientos fuertes que afectan la región insular. Autoridades locales han impuesto restricciones parciales en algunas playas y en el tránsito marítimo, aunque según personas en redes las actividades turísticas seguirían sin mayores controles visibles.

Publicidad

Hasta este momento, no hay información oficial sobre investigaciones abiertas por parte de autoridades de turismo o entes reguladores.