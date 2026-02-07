En vivo
Video muestra momento en que mujer cae de lancha y queda grave en San Andrés

Un accidente ocurrido durante el desembarco de una lancha en Johnny Cay dejó a una mujer con lesiones y abrió cuestionamientos sobre la seguridad en este punto turístico.

