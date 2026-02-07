Exjugador de la Selección Colombia, Jhon Viáfara, quedó libre tras pagar condena en Estados Unidos

Tras cumplir una condena impuesta por la justicia estadounidense, el exfutbolista colombiano y campeón de la Copa Libertadores con Once Caldas, Jhon Viáfara, recuperó su libertad y ya se encuentra de regreso en Colombia.

Así lo confirmó a través de sus redes sociales el periodista Jaime Orlando Dinas, quien compartió una imagen reciente junto a Viáfara y confirmó públicamente su reencuentro. "Hoy es un día diferente, único e inigualable, además de especial, al reencontrarme con Jhon Eduis Viáfara Mina, Campeón @Libertadores con @oncecaldas y Campeón 2000 con @AmericadeCali Ex @FCFSeleccionCol e internacional en Europa. TQM+ y bienvenido a casa", señaló en su publicación.

HOY es un Día Diferente, Único e Inigualable, además de especial, al reencontrarme con Jhon Eduis Viáfara Mina, Campeón @Libertadores con @oncecaldas y Campeón 2000 con @AmericadeCali Ex @FCFSeleccionCol e internacional en Europa. TQM+ mi Jhon Eduis y bienvenido a casa … pic.twitter.com/WQv8RGHdW2 — Jaime Dinas (@JaimeDinas) February 7, 2026

Viáfara, exvolante de la Selección Colombia y una de las figuras históricas del Once Caldas campeón de América en 2004, fue extraditado a Estados Unidos el 23 de enero de 2020, luego de ser requerido por una corte federal por delitos relacionados con narcotráfico.

BLU Radio, captura de Jhon Viáfara / foto: Policía

El exjugador había sido capturado inicialmente en marzo de 2019, en una operación conjunta entre autoridades colombianas y la Administración para el Control de Drogas (DEA). De acuerdo con el expediente judicial, Viáfara fue señalado de integrar una red criminal dedicada al envío de cargamentos de cocaína hacia territorio estadounidense.



Posteriormente, una corte federal en Texas lo condenó a 135 meses de prisión (11 años y tres meses) por el delito de conspiración para importar al menos cinco kilogramos de cocaína. Según las investigaciones, el exfutbolista mantenía presuntos vínculos con el Clan del Golfo y habría operado bajo las órdenes de Jaider Díaz Carabalí, alias ‘Papito’, señalado como uno de los articuladores de las rutas del narcotráfico.

BLU Radio, Jhon Viáfara / Foto: AFP PABLO PORCIUNCULA/AFP

Las autoridades indicaron que Viáfara habría incursionado en estas actividades ilegales tras enfrentar dificultades económicas luego de su retiro del fútbol profesional. Durante su reclusión, Viáfara permaneció en una prisión federal del estado de Texas, donde cumplió la mayor parte de su condena.

Con su libertad ya concedida y su retorno a Colombia confirmado, ahora se espera conocer cuál será el futuro personal y profesional del exfutbolista, cuya historia pasó de la gloria a una condena en cárceles estadounidenses.