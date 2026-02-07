En vivo
Blu Radio  / Deportes  / Exjugador de la Selección Colombia, Jhon Viáfara, quedó libre tras pagar condena en Estados Unidos

Exjugador de la Selección Colombia, Jhon Viáfara, quedó libre tras pagar condena en Estados Unidos

Jhon Viáfara, exvolante de la Selección Colombia y una de las figuras históricas del Once Caldas campeón de América en 2004, fue extraditado a Estados Unidos el 23 de enero de 2020, luego de ser requerido por una corte federal por delitos relacionados con narcotráfico.

Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de feb, 2026

