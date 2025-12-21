Destruyeron insumos y maquinaria para minería ilegal en Zaragoza y Caucasia, Antioquia

En medio de operaciones militares desplegadas de manera simultánea entre la Brigada 11 del Ejército junto al CTI de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, las autoridades reportaron nuevos golpes a la explotación ilícita de yacimientos mineros en municipios del Bajo Cauca de Antioquia como Caucasia y Zaragoza.

En este último, en el sector conocido como La Solita, efectivos judiciales intervinieron 15 unidades productoras mineras, que estarían al servicio del Clan del Golfo, donde identificaron y destruyeron controladamente instrumentos utilizados para estas labores como 15 motores, una planta eléctrica, 13 clasificadoras, 200 metros de manguera y 150 galones de ACPM.

Por su parte, en el sector La Paraguay del municipio de Caucasia, en medio de un puesto de control la fuerza pública identificó en un vehículo insumos que serían empleados para estas labores ilegales.

En el procedimiento incautaron 472 galones de ACPM, 364 galones de gasolina tipo corriente y 8 canecas sin los permisos ni regulaciones ordenadas.



La institución militar indicó que el material decomisado y destruido en ambas intervenciones podría estar avaluado en cerca de 170 millones de pesos, lo que representa una afectación directa al patrimonio y rentas de grupos criminales que utilizan la minería ilegal como fuente de financiación en esta zona de Antioquia.