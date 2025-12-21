Defensoría exigió medidas urgentes para evitar incremento de violencia en Briceño, Antioquia

Persiste la preocupación en el municipio de Briceño por cuenta de acciones violentas que en los últimos meses han generado ataques a la fuerza pública, desplazamientos masivos y homicidios.

En el más reciente de ellos las víctimas de sicarios encapuchados fueron un hombre identificado como Diego Alejandro Zapata Ochoa y una adolescente de 14 años de edad que se encontraba cerca al lugar del ataque ocurrido en el barrio Divino Niño.

El hecho ha generado rechazo de diferentes sectores y quien más recientemente se pronunció fue la Defensoría del Pueblo. A través de un comunicado la entidad del Ministerio Público pidió a las autoridades nacionales y territoriales que implementen de manera urgente las recomendaciones de la alerta temprana 019-250 entregadas para esta localidad del Norte de Antioquia.

“Insistimos a las autoridades en que avancen en la implementación efectiva de las recomendaciones de la alerta temprana, especialmente al Ministerio del Interior para que lidere la respuesta rápida. Asimismo, a la Alcaldía de Briceño, a la Gobernación de Antioquia y a la Unidad para las Víctimas, se les solicita que anticipen las medidas necesarias para atender a quienes puedan resultar afectados por un nuevo desplazamiento forzado”, destacó la Defensoría sobre el complejo panorama de seguridad que continúa en el municipio.



"El ataque iba dirigido hacia un ciudadano, el cual fue asesinado en el lugar. Ya las autoridades, tanto Policía como Ejército, se encuentran realizando las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos", dijo el secretario de Gobierno de Briceño, William Londoño.

En su comunicación la Defensoría también afirmó que el contexto violento del municipio es consecuencia del accionar de un grupo que ha surgido producto del fraccionamiento de las disidencias de las Farc y que se ha denominado ‘Guerrillas Campesinas Los Cabuyos’.

Su disputa del territorio y rentas criminales en la región con el ELN y el Clan del Golfo han obligado a la salida de decenas de familias de al menos 25 veredas del municipio, algunas de ellas con temor de retornar a sus hogares por presiones y presencia de artefactos explosivos.