Video captó momento en que pareja murió en accidente al ir en medio de tractomulas en Buenaventura

En un video difundido en redes sociales se puede observar el momento en que un vehículo de color gris, en el que se movilizaba una familia, avanzaba lentamente detrás de una tractomula amarilla. En ese instante, una tractomula de color rojo, que presuntamente se encontraba sin frenos, se estrelló contra el automóvil, aplastándolo y dejándolo completamente irreconocible.

El siniestro se registró en la vía que conecta Buga con Buenaventura el pasado viernes 19 de diciembre de 2025 y dejó como saldo la muerte de la pareja identificada como Diego Fernando Suárez y Lina Marcela Díaz, quienes viajaban junto a sus dos hijos menores de edad.

Uno de los detalles más impactantes del caso es que, minutos antes del impacto, uno de los menores, llamado Julio, descendió del vehículo para orinar a un costado de la carretera, mientras su madre lo grababa entre risas y se despedía diciendo: “Chao, Julio”.

Según confirmaron las autoridades, los dos menores sobrevivieron al accidente y actualmente se encuentran en un centro de atención hospitalaria de Buenaventura, donde reciben atención médica especializada.



La pareja residía en un municipio cercano a Buenaventura, era propietaria de un supermercado y era reconocida por su amabilidad y cercanía con los vecinos y allegados. Por ahora, los menores también reciben acompañamiento psicológico tras la tragedia.

Este es el video

En entrevista con Noticias Caracol, Ana Rosa Torres, vecina de las víctimas, expresó que “esta tragedia que pasó, no se imaginan el dolor tan intenso que sentimos en todo el barrio por esta noticia”.

Por su parte, las autoridades hicieron un llamado a los conductores a extremar las medidas de precaución en las vías, especialmente durante la temporada de fin de año, cuando se registra una alta congestión vehicular. Cabe resaltar que, en los últimos ocho días, se han presentado tres accidentes de tránsito, que han dejado como resultado cuatro personas muertas y varios heridos.

Entre las principales recomendaciones se encuentran no conducir bajo los efectos del alcohol, mantener una velocidad moderada y revisar las condiciones mecánicas de los vehículos antes de realizar trayectos largos.