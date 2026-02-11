En vivo
Nación

Alertan a propietarios: no asistir a la asamblea de su conjunto puede costarle una grave sanción

Muchos propietarios creen que faltar a la asamblea general de su conjunto no tiene mayores consecuencias. Sin embargo, la ley colombiana sí permite imponer sanciones económicas por inasistencia, si se cumplen algunos requisitos.

asamblea de copropietarios.jpg
Asamblea de copropietarios, lo pueden multar por no asistir.
Foto: Freepik, Bogotá Limpia, U Central.
Por: Coralina Durán
|
Actualizado: 11 de feb, 2026

