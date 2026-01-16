En vivo
Blu Radio  / Economía  / Camacol arremete contra Petro y su plan para la vivienda VIS: “No protege al comprador”

Camacol arremete contra Petro y su plan para la vivienda VIS: “No protege al comprador”

Según el gremio, se trata de un control de precios sobre la vivienda VIS que no protege al comprador, reduce la oferta, encarece el mercado y pone en riesgo los subsidios y el acceso al crédito hipotecario.

