Camacol arremete contra Petro y su plan para la vivienda VIS: “No protege al comprador”

La Cámara Colombiana de Construcción cuestionó el borrador de decreto publicado por el Ministerio de Vivienda que establece un tope general del valor de la vivienda de interés social en 135 salarios mínimos y prohíbe la indexación de los contratos ya firmados en el año de escrituración.

Según camacol esto es un control de precios sobre la VIS que no protege al comprador; reduce la oferta, encarece el mercado y pone en riesgo los subsidios y el acceso al crédito hipotecario.

“Obligar a fijar el precio en pesos desde la separación y prohibir cualquier ajuste hasta la escrituración es control de precios, aunque se le intente dar otro nombre. Además, genera inseguridad jurídica, afectando decisiones de inversión”, explicó el gremio en su cuenta de X.

A esto se suma otras decisiones como la suspensión de los subsidios de Mi Casa Ya que según Camacol ha llevado a que en los últimos años, 55.000 hogares desistieran de comprar vivienda y más de 70.000 familias quedarán en el limbo.



“Que el costo laboral sea 20 – 25 % no lo vuelve marginal. El aumento del SMLMV impacta no solo la mano de obra directa, sino también el precio de los materiales de construcción. En conjunto, estos componentes representan cerca del 70 % del costo directo, por lo que los costos de nuevos proyectos podrían subir entre 10 % y 15 %, no 3 %”, agregaron.

En ese sentido el gremio hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para tomar medidas legales y técnicas que garanticen un acceso sostenible a la vivienda para los colombianos.