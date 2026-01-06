Camacol responsabiliza a Petro por precio de la vivienda VIS: "Este rollo lo armó el mismo Gobierno"

La tensión entre el Gobierno nacional y el sector constructor arrancó el 2026 con un nuevo capítulo. Esta semana, en entrevista con Blu Radio, Camacol volvió a prender las alarmas por los efectos que tendría el aumento del salario mínimo en el mercado de la vivienda de interés social (VIS), justo cuando el Ejecutivo prepara decretos para desindexar algunos precios atados al mínimo legal.

El debate no es menor. La vivienda VIS es la puerta de entrada a casa propia para miles de familias de ingresos bajos y medios, y su precio máximo está definido en salarios mínimos. En ese contexto, el Gobierno ha acusado a las constructoras de encarecer artificialmente los inmuebles, mientras el gremio insiste en que el problema se origina en decisiones oficiales.

En medio de ese cruce de señalamientos, Guillermo Herrera, presidente de Camacol, apuntó que “Este rollo lo armó el mismo Gobierno”, al referirse al impacto que tuvo el incremento del salario mínimo, por encima de la productividad y la inflación, sobre los costos del sector.



¿Por qué Camacol culpa al Gobierno por el precio de la vivienda VIS?

vivienda_casa_vis_foto_minvivienda.jpeg

Herrera calificó como “inaceptable” que el presidente Gustavo Petro haya acusado a los constructores de estafar a los compradores. Aseguró que el sector no fija los precios de manera arbitraria y recordó que los topes de la vivienda VIS los define el propio Gobierno a través del Plan Nacional de Desarrollo.

“El incremento del salario mínimo genera un problema económico muy grande que se llama más inflación”, explicó el dirigente gremial, al señalar que una subida abrupta presiona los costos de producción, especialmente la mano de obra, que representa cerca del 25 % del costo directo de una obra.



¿El aumento del salario mínimo encarece automáticamente la vivienda?

Según Camacol, no. Herrera fue enfático en que el alza del salario mínimo no implica un aumento automático del precio de la vivienda, y que todo depende del estado del proyecto y de las condiciones pactadas al momento de la venta. Los proyectos próximos a entregarse tendrían un impacto menor, mientras que los nuevos desarrollos sí enfrentarían mayores presiones.

Publicidad

Sin embargo, advirtió que un proyecto nuevo podría ver incrementos en costos entre el 10 % y el 15 %, sumando mano de obra e insumos, lo que pone en riesgo la viabilidad financiera y desincentiva nuevas inversiones.



¿Qué pasará con las familias que quieren comprar casa en 2026?

Camacol alertó que el contexto es especialmente delicado. En 2025, unas 25.000 familias desistieron de comprar vivienda, en buena parte por la suspensión del programa Mi Casa Ya. A eso se suma ahora el posible aumento en tasas de interés, otro factor que podría sacar a más hogares “del bus”, como lo describió Herrera.

“A ningún constructor le interesa que las familias desistan”, dijo el presidente de Camacol, quien insistió en que el mayor riesgo es frenar la nueva oferta de vivienda. Mientras tanto, el sector espera los decretos de desindexación para saber si, como dijo Herrera, este “rollo” tiene salida o si apenas está comenzando.