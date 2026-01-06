En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Cartagena del Chairá
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Camacol responsabiliza a Petro por precio de la vivienda VIS: "Este rollo lo armó el mismo Gobierno"

Camacol responsabiliza a Petro por precio de la vivienda VIS: "Este rollo lo armó el mismo Gobierno"

El Gobierno ha acusado a las constructoras de encarecer artificialmente los inmuebles, mientras el gremio insiste en que el problema se origina en decisiones las decisiones del Estado.

Publicidad

Publicidad

Publicidad