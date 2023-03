Karol G rompe en llanto tras impresionante y conmovedora noticia: “Me siento bendecida”

La artista paisa Karol G disfruta de la fama y el reconocimiento que ha cosechado con su gran talento. La fortuna le sonríe a la cantante, pues no solo rompió récord con su reciente gira en la que tuvo lleno en todos los escenarios en los que se presentó, sino que, además, logró posicionar sus canciones en la cima de los principales rankings del mundo y la canción ‘TQG’ en la que Shakira participó se ‘trepó’ al #1 de Spotify y se convirtió en un orgullo para ‘La Bichota’.

Semejante logro causó en Karol G una emotiva reacción y publicó en su cuenta de Instagram un video en el que rompió en llanto y le agradeció a su público por ayudarla a cumplir sueños.

“¿Familia cómo están? yo estoy en el vuelo de regresando de París a Puerto Rico para mis ensayos y llegamos y nos dormimos porque estábamos muy cansados y cinco horas después del vuelo me conecté al wifi para darme cuenta de que “TQG”, la canción que tengo con Shakira se hizo número uno global y que lo más probable es que mi álbum terminé en número en Estados Unidos también. Me siento así de emocionada y lo comparto porque me siento muy bendecida, siento que Dios es muy lindo conmigo y todo se me da”, dijo en medio de lágrimas.

La cantante paisa también se refirió al duro trabajo de su equipo y reconoció que todo lo que hace es para empoderar a la mujer y que sus canciones y éxitos buscan elevar el género femenino.

“Busco elevar el género de la mujer en su máxima expresión y todo lo que yo pueda lograr que inspire a otras personas. Además, me siento especial por todo el amor que me regalan; porque hay millones de personas en el mundo y yo me siento muy especial, que de cierta manera ustedes puedan tener una conexión conmigo, así que les agradezco un montón desde mi corazón. Ustedes hacen parte de todo lo bueno que me pasa”, agregó la artista.

El video publicado por la cuenta de noticias rosa ‘Rastreando Famosos’ en su cuenta de Instagram alcanzó más de 12.000 ‘Me Gusta’ y cientos de comentarios en los que los seguidores de ‘La Bichota’ se alegraron por el gran objetivo, la alentaron a cumplir más sueños y la felicitaron por su primer # 1 mundial.

Los sueños se cumplen y de eso puede dar fe la intérprete de ‘Provenza’ y ‘Gatúbela’, pues en el inicio de este 2023 ya conoció a Rihanna y grabó canción con Shakira, dos de los anhelos más grandes de la paisa y, por si fuera poco, alcanzó el éxito mundial con su nuevo trabajo discográfico.

