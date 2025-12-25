Nacerá nueva aerolínea de bajo costo gracias a 2 compañías aéreas: México y Colombia, a la cabeza

Dos de las principales aerolíneas de bajo costo de México avanzan en un acuerdo corporativo que dará origen a un nuevo grupo aéreo con operaciones en varios mercados de la región, entre ellos Colombia, y con alcance regulatorio también en Estados Unidos.

Se trata de Volaris y VivaAerobus, que acordaron integrarse bajo una misma sociedad controladora, una figura empresarial que les permitirá coordinar su operación a nivel financiero y estratégico, sin unificarse como aerolínea ni desaparecer sus marcas actuales.

El acuerdo fue notificado oficialmente a la Bolsa Mexicana de Valores, donde ambas compañías informaron que la operación aún no está cerrada y dependerá de una serie de autorizaciones regulatorias y corporativas en distintos países.

¿Cuánto tardará en crearse la nueva aerolínea?

La conformación del nuevo grupo aéreo no será inmediata. Los directivos explicaron que el cronograma contempla un periodo cercano a los 12 meses para completar los trámites exigidos por las autoridades y por los accionistas de ambas empresas.



Juan Carlos Zuazua, director ejecutivo de VivaAerobus, señaló que el proceso apenas comienza y que el cierre de la operación está condicionado a las aprobaciones formales.

En la misma línea, Enrique Beltranena, director general de Volaris, indicó que la transacción deberá ser revisada por los reguladores de los países donde ambas aerolíneas tienen presencia.

Aunque el anuncio se originó en México, el alcance del proyecto incluye a Colombia, país que deberá ser tenido en cuenta dentro de las notificaciones regulatorias, junto con Estados Unidos, debido a la red de rutas internacionales que operan tanto Volaris como VivaAerobus y a los marcos legales que regulan la aviación comercial en esos territorios.

Las compañías explicaron que este componente internacional obliga a un análisis más amplio por parte de las autoridades, antes de que el nuevo grupo aéreo pueda quedar formalmente constituido.

¿Qué implica la creación de la aerolínea para Volaris y VivaAerobus?

Uno de los puntos centrales del anuncio es que Volaris y VivaAerobus continuarán funcionando de manera independiente frente a los pasajeros.

Cada aerolínea mantendrá su nombre, su esquema de rutas y su modelo de servicio, aunque respaldadas por una estructura financiera común.

Según informaron, la creación del holding busca fortalecer la capacidad del grupo para crecer, mejorar su estabilidad financiera y ampliar la conectividad, sin modificar la estrategia de bajo costo que caracteriza a ambas compañías.

El avance de este acuerdo ocurre mientras las aerolíneas mexicanas enfrentan un escenario complejo en su relación con Estados Unidos.

A finales de octubre, el Departamento de Transporte de ese país retiró la autorización a 13 rutas operadas por compañías mexicanas, tras acusar a México de incumplir el acuerdo aéreo bilateral.

La decisión afectó a varias aerolíneas, entre ellas Volaris y VivaAerobus, que quedaron limitadas para operar o expandir ciertos servicios hacia territorio estadounidense, mientras continúan las discusiones entre ambos gobiernos.

¿Seguirá siendo ultra bajo costo?

Desde la perspectiva de las empresas, la creación del nuevo grupo aéreo apunta a reforzar el modelo de ultra bajo costo y a aprovechar una estructura común para sostener el crecimiento en México y en otros mercados clave de la región.

Los directivos coincidieron en que los pasajeros eligen estas aerolíneas por sus precios bajos, vuelos directos y esquema operativo, factores que, según indicaron, se mantendrán como eje central del proyecto mientras avanzan las aprobaciones necesarias.