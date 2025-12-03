En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Gas en Colombia
Advertencia de Trump
Miguel Ayala
Cúcuta vuelve a la A

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Ley protege a pasajeros ante cancelación de vuelos por parte de las aerolíneas: esto pueden exigir

Ley protege a pasajeros ante cancelación de vuelos por parte de las aerolíneas: esto pueden exigir

Teniendo en cuenta que se pueden presentar situaciones que alteren la normalidad de los vuelos, es preciso saber qué leyes protegen a los pasajeros en caso de cancelación por parte de las aerolíneas.

La cancelación de vuelos es la queja más recurrente ante la Superintendencia de Transporte.
La cancelación de vuelos es la queja más recurrente ante la Superintendencia de Transporte.
Fotos: Ministerio de Transporte, Freepik.
Por: Coralina Durán
|
Actualizado: 3 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad