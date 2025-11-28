Esto recomiendan las autoridades a los pasajeros afectados por contingencia con Airbus

Avianca anunció la inmovilización temporal de más del 70% de su flota de aviones A320, luego de que Airbus notificara la necesidad de realizar una actualización urgente de software en estos equipos. La instrucción implica que los aviones involucrados deberán permanecer en tierra en cuanto lleguen a sus bases de mantenimiento hasta que la modificación sea realizada.

La aerolínea advirtió que la medida generará disrupciones significativas en las operaciones durante los próximos 10 días, razón por la cual decidió cerrar la venta de tiquetes para viajes programados hasta el 8 de diciembre, con el fin de evitar nuevos inconvenientes y reacomodar a los pasajeros afectados. Avianca aseguró que notificará directamente a los viajeros sobre las alternativas disponibles para ajustar sus planes.

Ante esto, la Superintendencia de Transporte activó un protocolo urgente para acompañar a los pasajeros afectados por este hecho de fuerza mayor que no está bajo control de la aerolínea.

La entidad recomendó a los pasajeros verificar el estado de su vuelo antes de dirigirse al aeropuerto, revisar con frecuencia los canales oficiales de Avianca para recibir información de reacomodaciones y cancelaciones, no presentar PQR si aún no hay afectación confirmada y conservar los soportes de su reserva.



La Superintendencia aseguró que mantendrá vigilancia permanente y coordinación con la aerolínea para garantizar que las medidas se ejecuten de forma ordenada y que la operación se restablezca lo antes posible.

Por su parte, Álvaro Mujica, Secretario de Autoridad Aeronáutica de la Aerocivil, indicó que adelantan también sus protocolos para garantizar la conectividad del país.

“Hemos permanecido en constante comunicación para buscar mecanismos que permitan mitigar la afectación que va a tener la operación y la conectividad aérea en el país, dentro de los cuales están el reagendamiento de vuelos, el endoso de pasajeros, la operación con aerolíneas que no han sido afectadas, el trabajo de mantenimiento desde esta misma noche para poder tener las aeronaves máximas operativas a la mayor brevedad”, detalló