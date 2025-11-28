En vivo
Avianca anuncia cierre de ventas para fechas de viaje hasta el 8 de diciembre

Avianca anuncia cierre de ventas para fechas de viaje hasta el 8 de diciembre

El anuncio se da a raíz de un problema que presentó toda "una familia" de aviones que necesitan de una actualización urgente de software.

