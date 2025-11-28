Avianca anuncia cierre de ventas para fechas de viaje hasta el 8 de diciembre

A través de un comunicado, Avianca anunció fuerte golpe para viajeros en estas fechas de celebración y es que no habrá venta de fechas de viaje hasta el 8 de diciembre debido a una actualización de software que necesita urgentemente toda una flota de aviones.

Foto: AFP.

"Airbus notificó que una parte significativa de la flota de aviones de la familia A320 a nivel global requiere una actualización urgente de software. Por esta razón, los aviones involucrados deberán permanecer en tierra cuando lleguen a sus bases de mantenimiento hasta que se hayan realizado los trabajos. Esta orden afecta a más del 70% de la flota de Avianca", informaron.

Si bien aseguraron que empezaron a buscar soluciones de manera inmediata, se volvió imposible asegurar por completo la operación al 100 % de la flota de aviones, por lo tanto, se vieron obligados a cambios urgentes en las operaciones durante los próximos 10 días.

Aeropuerto Internacional El Dorado Foto: suministrada

"Avianca cerró las ventas para fechas de viaje hasta el 8 de diciembre -inclusive- para evitar un mayor impacto y poder reacomodar a los pasajeros en vuelos disponibles. La línea aérea notificará directamente a los pasajeros afectados y les informará sobre las opciones existentes para que puedan ajustar sus planes de viaje", explicaron.



De acuerdo con la aerolínea, si bien entienden el impacto de esta situación, la decisión se toma en pro a la seguridad de los pasajeros y equipo, como poder llevar a cabo las modificaciones necesarias a la flota tal como solicitió el fabricante de las aeronaves lo antes posibles. Cualquier novedad en el tema la informaran por sus canales oficiales.

