Usuarios de Avianca denuncian retrasos de 15 horas en su vuelo

Diferentes usuarios del vuelo AV187 de la aerolínea Avianca, el cual parte del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México con destino a Bogotá, denuncian que han presentado numerosas cancelaciones, acumulando un total de 15 horas esperando una solución oportuna por parte de la aerolínea.

Una de las afectadas, Carolina Bustamante, le comentó a Blu Radio que inicialmente les habían programado el vuelo para las 12:40 a. m., sucesivamente para las 2:00 a. m., luego para las 1:20 p. m., después para las 3:00 p. m. y ahora para las 3:40 p. m., hora del centro de México. La razón, una falla que debía ser reparada, pero no hay claridad de qué le sucedió a la aeronave.

Bustamante afirmó que los funcionarios de la aerolínea, sin un vocero claro, le pidieron el favor a los 180 pasajeros que iban a abordar el vuelo que recogieran sus maletas en el punto de recolección, y que volvieran al counter para que les dieran una solución, teniendo en cuenta que había muchos pasajeros con conexiones que necesitaban llegar lo más pronto posible a la capital colombiana.

Una vez llegaron al counter, según contó Bustamante, duraron aproximadamente cuatro horas haciendo fila, hasta pasadas las 6:00 a. m. Además, también dijo que no le dieron prioridad a las personas mayores de edad, lo que ella calificó como un hecho “humillante e indignante, siendo inhumano. No trataron a la gente con dignidad”. Lo único que dispuso Avianca para ellos, fue un bono de comida, según dio a conocer Bustamante.



Al momento de realizar este informe, el vuelo no contaba con una puerta asignada, en las pantallas del aeropuerto aparece reportado con demora, según nos informó Bustamante, por lo que los pasajeros siguen sin saber realmente a qué hora saldrán finalmente. De hecho, un pasajero chileno perdió su conexión hacia santiago de chile por culpa de este retraso y no cuenta con una solución para cuando logre llegar a Bogotá.