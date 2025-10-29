MinTrabajo abre investigación tras muerte de operador logístico en el aeropuerto El Dorado

El Ministerio del Trabajo adelanta una investigación en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, luego del accidente laboral ocurrido el 20 de octubre en el que murió Marlon Andrey Cristiano Ortiz, un joven operario de 22 años que trabajaba para la aerolínea Avianca y su operador logístico SAI.

El incidente se registró mientras el trabajador atendía un vuelo internacional con destino a Guayaquil, Ecuador. Según los reportes iniciales, Ortiz fue atropellado por una máquina de trabajo en alturas, de aproximadamente seis toneladas, mientras se encontraba en la posición 53 de la plataforma.

Tras el hecho, un equipo de inspectores del Ministerio realizó una diligencia de inspección y verificación en la zona para revisar el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). La evaluación incluye la revisión de los protocolos de seguridad, turnos y horarios laborales, las funciones de los trabajadores implicados, el estado de la maquinaria involucrada y los indicadores de accidentalidad de la empresa en el último año.

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que esta investigación se suma a un seguimiento que la entidad ya venía realizando sobre las condiciones laborales en el sector aéreo.



“La seguridad aérea no puede separarse de la seguridad de los trabajadores. Proteger sus derechos también es proteger la vida y la seguridad de los ciudadanos y los viajeros”, señaló el ministro Sanguino.

El funcionario informó además que, durante 2025, el ministerio ha iniciado 53 expedientes contra empresas del sector aéreo, de los cuales 32 están relacionados con incumplimientos de normas laborales y 21 con riesgos laborales. Hasta el momento, se ha impuesto una sanción por 185 millones de pesos, mientras que ocho casos fueron archivados y los demás continúan en trámite.

El ministerio también ha realizado 18 visitas de inspección en nueve departamentos para reforzar la vigilancia de las condiciones laborales en aerolíneas, operadores y personal técnico.

Según la información recopilada, hacía más de una década no se registraba un accidente mortal en la operación de la aerolínea. Avianca aseguró que sus protocolos priorizan la seguridad de los operarios y que, dentro de la plataforma, los peatones tienen prelación sobre los vehículos.

El Ministerio del Trabajo continuará con la indagación para determinar si procede una sanción y qué ajustes deberán realizar Avianca y SAI en sus sistemas de gestión de seguridad laboral. La investigación también contará con el acompañamiento de la Administradora de Riesgos Laborales Seguros Bolívar, que emitirá recomendaciones una vez concluido el análisis preliminar del caso.