Avianca se pronuncia sobre persona que murió por uno de sus aviones en Bogotá //

Un hecho trágico se dio en la tarde de este lunes, 20 de octubre, en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá. Un empleado perdió la vida en un accidente en la pista del muelle internacional cuando un avión de Avianca lo atropelló.

Todo se dio producto de un accidente, pero el impacto fue tan fuerte que lo esfuerzos médicos fueron en vano y el trabajador perdió la vida en el aeropuerto. Ante esto, la empresa Avianca se pronunció y lamentó lo sucedido, al igual que brindó su apoyo a la familia afectada.

Avianca Foto. AFP

"Nos entristece profundamente lo sucedido este lunes con un trabajador de una empresa que presta servicios en el aeropuerto internacional El Dorado y solidarizamos con su familia en este difícil momento. Tan pronto ocurrió el accidente, la aerolínea avisó a las autoridades correspondientes y la persona fue trasladada de inmediato a un centro de salud.

Asimismo, expresaron que apoyar en la investigación para conocer qué sucedió al momento del accidente y se encuentran a "total disposición" de las autoridades en ese caso, más si necesitan algún tipo de información extra para lo sucedido.



"La aerolínea inició una estricta investigación interna para entender lo ocurrido y está en total disposición para suministrar toda la información requerida a las entidades competentes", añadieron.

Por ahora, se desconoce la identidad del funcionario que perdió la vida en este accidente. Tras el accidente, las autoridades también comenzaron una investigación e hicieron presencia en la zona, minutos después de haber ocurrido este trágico accidente en el aeropuerto de la capital del país.