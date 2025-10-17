En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Regasificadora de Cartagena
Ataque lancha en el Caribe
Presupuesto general

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Turismo  / Abren zona VIP para viajeros por fuera del aeropuerto El Dorado: así puede usarla

Abren zona VIP para viajeros por fuera del aeropuerto El Dorado: así puede usarla

La zona lounge está conectada con la ruta circular gratuita que opera entre el centro comercial Nuestro Bogotá y el Aeropuerto Internacional El Dorado.

El aeropuerto El Dorado movilizó 45,8 millones de pasajeros en 2024.
El aeropuerto El Dorado movilizó 45,8 millones de pasajeros en 2024.
Fotos: AFP
Por: Fredy Leonardo Daza
|
Actualizado: 17 de oct, 2025

Los viajeros que llegan, salen o hacen escala en Bogotá ahora cuentan con una nueva alternativa para descansar y disfrutar de servicios exclusivos sin necesidad de ingresar al aeropuerto. Se trata de una zona VIP ubicada por fuera de El Dorado, dentro del centro comercial Nuestro Bogotá, que busca ofrecer una experiencia cómoda y práctica a quienes transitan por la capital.

El espacio, de 67 metros cuadrados, cuenta con pantallas de transmisión de infovuelos en tiempo real (de El Dorado y el Puente Aéreo), una zona de coworking, mobiliario de alto confort, internet de alta velocidad y acceso directo a los restaurantes y cafés de especialidad del complejo comercial.

Además, la zona lounge está conectada con la ruta circular gratuita que opera entre Nuestro Bogotá y el Aeropuerto Internacional El Dorado, facilitando los traslados de los pasajeros.

Lea también:

  1. Crucero-Serenade-of-the-Seas.png
    Serenade of the Seas
    Foto: Serenade of the Seas
    Turismo

    ¿Con ganas de plan crucero desde Colombia? Inició temporada con sabor latino por el sur del Caribe

“Ser el centro comercial más cercano a El Dorado y al Puente Aéreo nos da una gran ventaja competitiva. Tenemos una fuente adicional de visitantes: el aeropuerto mueve cerca de 58.000 viajeros diarios y el Puente Aéreo, unos 38.000. Por eso, hemos conformado un ecosistema de beneficios para los viajeros”, explicó David Vaca, gerente estratégico de Nuestro Bogotá.

Zona lounge en centro comercial Nuestro Bogotá
Zona lounge en centro comercial Nuestro Bogotá
Foto: Nuestro Bogotá

Según el Consejo Internacional de Aeropuertos (Aci-Lac), El Dorado movilizó 45,8 millones de pasajeros en 2024, un crecimiento del 16 % frente al año anterior, consolidándose como el aeropuerto mejor conectado de América Latina y uno de los 20 más activos del mundo, según la Official Airline Guide (OAG).

La apertura de esta zona VIP también abre espacio para alianzas con aerolíneas, agencias de viajes, hoteles y operadores turísticos. En ese contexto, la Oficina de Turismo de Curazao se convirtió en un aliado estratégico del proyecto.

¿Cómo acceder a la nueva sala lounge en Bogotá?

“Esta alianza representa una forma diferente de acompañar a los viajeros desde el inicio de su experiencia. Quienes viajen a Curazao podrán comenzar sus vacaciones en un ambiente relajado, conectándose con el espíritu del Caribe antes de llegar a la isla”, afirmó Víctor Manuel Dapena, director de la Oficina de Turismo de Curazao.

Publicidad

Para acceder a la nueva zona lounge, los pasajeros solo deben presentar su tiquete de vuelo vigente.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Aeropuerto Internacional El Dorado

Viajes

Publicidad

Publicidad

Publicidad