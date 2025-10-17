Abren zona VIP para viajeros por fuera del aeropuerto El Dorado: así puede usarla

Los viajeros que llegan, salen o hacen escala en Bogotá ahora cuentan con una nueva alternativa para descansar y disfrutar de servicios exclusivos sin necesidad de ingresar al aeropuerto. Se trata de una zona VIP ubicada por fuera de El Dorado, dentro del centro comercial Nuestro Bogotá, que busca ofrecer una experiencia cómoda y práctica a quienes transitan por la capital.

El espacio, de 67 metros cuadrados, cuenta con pantallas de transmisión de infovuelos en tiempo real (de El Dorado y el Puente Aéreo), una zona de coworking, mobiliario de alto confort, internet de alta velocidad y acceso directo a los restaurantes y cafés de especialidad del complejo comercial.

Además, la zona lounge está conectada con la ruta circular gratuita que opera entre Nuestro Bogotá y el Aeropuerto Internacional El Dorado, facilitando los traslados de los pasajeros.

“Ser el centro comercial más cercano a El Dorado y al Puente Aéreo nos da una gran ventaja competitiva. Tenemos una fuente adicional de visitantes: el aeropuerto mueve cerca de 58.000 viajeros diarios y el Puente Aéreo, unos 38.000. Por eso, hemos conformado un ecosistema de beneficios para los viajeros”, explicó David Vaca, gerente estratégico de Nuestro Bogotá.



Según el Consejo Internacional de Aeropuertos (Aci-Lac), El Dorado movilizó 45,8 millones de pasajeros en 2024, un crecimiento del 16 % frente al año anterior, consolidándose como el aeropuerto mejor conectado de América Latina y uno de los 20 más activos del mundo, según la Official Airline Guide (OAG).

La apertura de esta zona VIP también abre espacio para alianzas con aerolíneas, agencias de viajes, hoteles y operadores turísticos. En ese contexto, la Oficina de Turismo de Curazao se convirtió en un aliado estratégico del proyecto.



¿Cómo acceder a la nueva sala lounge en Bogotá?

“Esta alianza representa una forma diferente de acompañar a los viajeros desde el inicio de su experiencia. Quienes viajen a Curazao podrán comenzar sus vacaciones en un ambiente relajado, conectándose con el espíritu del Caribe antes de llegar a la isla”, afirmó Víctor Manuel Dapena, director de la Oficina de Turismo de Curazao.

Para acceder a la nueva zona lounge, los pasajeros solo deben presentar su tiquete de vuelo vigente.