¿Con ganas de plan crucero desde Colombia? Inició temporada con sabor latino por el sur del Caribe

Se puede zarpar desde Colombia o Panamá para explorar destinos vibrantes como Aruba, Bonaire y Curazao.

Crucero-Serenade-of-the-Seas.png
Serenade of the Seas
Foto: Serenade of the Seas
Por: Patricia González
|
Actualizado: 16 de oct, 2025

Uno de los planes predilectos para quienes gustan de vacaciones en el mar son los cruceros; el barco Serenade of the Seas inició oficialmente su temporada en la región, ofreciendo a viajeros de todo el mundo y latinoamericanos la oportunidad de embarcarse en inolvidables aventuras desde dos nuevos puertos base: Colón, Panamá, y Cartagena, Colombia.

El hito fue conmemorado con ceremonias especiales en ambos puertos, donde autoridades locales y representantes (incluyendo el Puerto Colón 2000 y el Puerto de Cartagena) entregaron placas de bienvenida al capitán del Serenade, simbolizando la cálida acogida a la tripulación y a los miles de viajeros que explorarán el Caribe Sur a bordo.

Cartagena desde el aire.
Cartagena desde el aire.
Tomada de helicopter tours.

Descubriendo el trópico: escapadas de ensueño a las Islas ABC Desde ahora y hasta abril de 2026, el Serenade of the Seas ofrece itinerarios de siete noches que invitan al descubrimiento de joyas tropicales.

Los vacacionistas zarparán desde Colombia o Panamá para explorar destinos vibrantes como Aruba, Bonaire y Curazao. Esta temporada es particularmente especial, ya que la experiencia a bordo ha sido diseñada con sumo detalle para el mercado latino, combinando la propuesta inigualable de Royal Caribbean con una celebración de la riqueza cultural de la región.

El mar y el cielo se encuentran en el horizonte frente a Eagle Beach en Aruba el 21 de junio de 2024.
Eagle Beach en Aruba
Foto: AFP

“Finalmente, los viajeros pueden embarcarse en aventuras al Caribe Sur... disfrutando de sabores, música y actividades que celebran la riqueza de nuestra cultura latina”, afirmó Itzel Valdés, vicepresidenta asociada para Latinoamérica y el Caribe en Royal Caribbean.

Exploración gastronómica y fiesta en Altamar
Es el escenario perfecto para vivir el espíritu de la fiesta latina en cualquier momento, contagiando alegría en unas vacaciones para recordar de por vida. La gastronomía a bordo es una verdadera expedición de sabores que abarca desde México hasta Argentina.

Los viajeros pueden descubrir propuestas culinarias de clase mundial:

• Chops Grille: Cortes de carne especializados.
• Izumi: Variedad de comida asiática.
• Giovanni’s Table: Auténticos sabores italianos.
• Chef’s Table: Una experiencia íntima de cinco tiempos con vinos premium seleccionados.

Además de la aventura culinaria, el barco de la clase Radiance ofrece entretenimiento para todos los estilos y edades, incluyendo la emoción de una pared de escalar en altamar, minigolf, proyecciones de películas al aire libre y áreas de relajación como el Solarium Bar.Royal Caribbean reafirma su compromiso con el mercado local, acercando sus barcos a la región con experiencias únicas.

