¿Con ganas de plan crucero desde Colombia? Inició temporada con sabor latino por el sur del Caribe

Uno de los planes predilectos para quienes gustan de vacaciones en el mar son los cruceros; el barco Serenade of the Seas inició oficialmente su temporada en la región, ofreciendo a viajeros de todo el mundo y latinoamericanos la oportunidad de embarcarse en inolvidables aventuras desde dos nuevos puertos base: Colón, Panamá, y Cartagena, Colombia.

El hito fue conmemorado con ceremonias especiales en ambos puertos, donde autoridades locales y representantes (incluyendo el Puerto Colón 2000 y el Puerto de Cartagena) entregaron placas de bienvenida al capitán del Serenade, simbolizando la cálida acogida a la tripulación y a los miles de viajeros que explorarán el Caribe Sur a bordo.

Cartagena desde el aire. Tomada de helicopter tours.

Descubriendo el trópico: escapadas de ensueño a las Islas ABC Desde ahora y hasta abril de 2026, el Serenade of the Seas ofrece itinerarios de siete noches que invitan al descubrimiento de joyas tropicales.

Los vacacionistas zarparán desde Colombia o Panamá para explorar destinos vibrantes como Aruba, Bonaire y Curazao. Esta temporada es particularmente especial, ya que la experiencia a bordo ha sido diseñada con sumo detalle para el mercado latino, combinando la propuesta inigualable de Royal Caribbean con una celebración de la riqueza cultural de la región.



Eagle Beach en Aruba Foto: AFP

“Finalmente, los viajeros pueden embarcarse en aventuras al Caribe Sur... disfrutando de sabores, música y actividades que celebran la riqueza de nuestra cultura latina”, afirmó Itzel Valdés, vicepresidenta asociada para Latinoamérica y el Caribe en Royal Caribbean.

Exploración gastronómica y fiesta en Altamar

Es el escenario perfecto para vivir el espíritu de la fiesta latina en cualquier momento, contagiando alegría en unas vacaciones para recordar de por vida. La gastronomía a bordo es una verdadera expedición de sabores que abarca desde México hasta Argentina.

Publicidad

Los viajeros pueden descubrir propuestas culinarias de clase mundial:

• Chops Grille: Cortes de carne especializados.

• Izumi: Variedad de comida asiática.

• Giovanni’s Table: Auténticos sabores italianos.

• Chef’s Table: Una experiencia íntima de cinco tiempos con vinos premium seleccionados.

Además de la aventura culinaria, el barco de la clase Radiance ofrece entretenimiento para todos los estilos y edades, incluyendo la emoción de una pared de escalar en altamar, minigolf, proyecciones de películas al aire libre y áreas de relajación como el Solarium Bar.Royal Caribbean reafirma su compromiso con el mercado local, acercando sus barcos a la región con experiencias únicas.