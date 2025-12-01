"La emergencia con aviones Airbus A320 se superará antes del 8 de diciembre": MinTransporte

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que la contingencia generada por la falla en el software de los Airbus A320 —que afectó a miles de pasajeros en el país— será superada antes del 8 de diciembre, gracias al avance en la instalación de cajas con el sistema actualizado y al operativo técnico que se adelanta en Medellín, único centro autorizado para el procedimiento en Colombia.

En diálogo con Mañanas Blu, la funcionaria explicó que, de los 130 aviones que requerían la actualización, solo quedan 19 pendientes, una cifra que calificó como un indicio de recuperación acelerada.

La emergencia no se ha superado, pero lo que pensamos al principio, que nos preocupó bastante, no se ha dado… Hoy quedan solo 19 aviones afirmó.

Según Rojas, desde Francia arribaron al país 10 cajas —equipos físicos que ya contienen la versión corregida del software— lo que permitirá avanzar en la recuperación de cinco aeronaves adicionales de forma inmediata. “Cada avión tiene dos cajas… lo que hay que hacer es cambiar esas cajas por las que ya llegan actualizadas”, explicó.



La operación técnica y el rol del taller en Medellín

La ministra detalló que los 19 aviones aún pendientes corresponden a modelos que exigen una intervención en taller y no permiten la simple instalación remota del software. “Son los 19 únicos que necesitaban ir a taller por el modelo del avión”, precisó, subrayando que el país cuenta con uno de los 24 centros habilitados a nivel mundial para realizar el procedimiento especializado.

El proceso, supervisado en coordinación con Thales, proveedor internacional del sistema, toma entre cuatro y cuatro horas y media por aeronave. Con ese ritmo —explicó Rojas— será posible normalizar la operación antes del 8 de diciembre.

“Calculamos que se puedan demorar 4 horas y media en cada avión… la emergencia se logrará superar antes del 8 de diciembre”, sostuvo.

Airbus A350 AFP

Publicidad

Afectación a los pasajeros: reacomodación del 92%

La cartera de Transporte mantiene la declaratoria de emergencia debido al impacto directo sobre los usuarios. El sábado, considerado el día más crítico, se cancelaron 84 vuelos, mientras que el domingo la cifra bajó a 64. Para la jornada del lunes se proyectaban menos de 45 cancelaciones.

No obstante, la ministra destacó el comportamiento de la reacomodación. “Hoy la reacomodación está en 92 %. Es decir, a la gente se la está ubicando en un vuelo muy similar al original”, señaló, agradeciendo la decisión de Avianca de suspender temporalmente la venta de tiquetes para priorizar a los pasajeros afectados.



¿Aumentaron los precios de los tiquetes?

Uno de los cuestionamientos más reiterados por los usuarios tiene que ver con el alza en las tarifas aéreas durante la contingencia. Aunque algunos oyentes reportaron incrementos, la ministra insistió en que existe un compromiso entre el Ministerio, Aerocivil y las aerolíneas para evitar especulación.

“Aquí no puede pasar que se disparen los tiquetes porque hay una emergencia; lo contrario, en las situaciones de crisis lo que se necesita es solidaridad y empatía”, afirmó. LATAM, explicó Rojas, incluso anunció de manera voluntaria la aplicación de un techo tarifario.

Publicidad

La funcionaria dijo que revisará los reportes de incrementos puntuales, reiterando que el compromiso del sector es mantener estabilidad de precios durante la crisis.



Reembolsos y vigilancia de la SuperTransporte

Frente a las dificultades que algunos pasajeros han reportado para tramitar reembolsos, la ministra confirmó que la Superintendencia de Transporte mantiene activa la vigilancia sobre este proceso.

“Esa vigilancia ya está, Al final hay que hacer un balance: cuántos efectivamente se les reacomodó y cuántos se les reembolsó”, dijo. Las opciones para los viajeros incluyen reacomodación, reagendamiento o devolución del dinero.



¿Riesgos para los equipos del aeropuerto?

Consultada sobre si una nueva tormenta solar podría afectar los sistemas de los aeropuertos, como los radares, la ministra señaló que por ahora no existe un riesgo inminente, aunque el Gobierno revisará los protocolos a la luz de lo ocurrido con los Airbus A320.