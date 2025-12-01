A320: Airbus confirma un "problema de calidad" en los paneles metálicos

Airbus informó este lunes que detectó “problemas de calidad” en algunos paneles metálicos de los aviones A320, aunque aseguró que la situación está “controlada”. Una portavoz de la compañía explicó que se están inspeccionando todas las aeronaves que podrían estar comprometidas, aunque solo una parte requerirá intervenciones adicionales. La confirmación llega después de que las acciones del fabricante europeo registraran una caída en la bolsa de París tras las primeras publicaciones de prensa sobre el asunto.

La compañía señaló que el origen del inconveniente ya fue identificado y contenido, y precisó que las piezas afectadas son “limitadas”. Más temprano, Airbus había indicado que menos de 100 aviones de la familia A320 siguen inmovilizados por un software de control de navegación vulnerable a la radiación solar, pese a que alrededor de 6.000 aeronaves podían estar potencialmente expuestas.

Según su comunicado, “la gran mayoría” de los aparatos ya fue actualizada desde que se emitió la alerta el viernes. La empresa trabaja junto con las aerolíneas en la modificación de los aviones restantes para garantizar su pronto regreso a operación.

El sábado, el ministro francés de Transporte, Philippe Tabarot, ya había anticipado que solo un centenar de A320 esperarían la actualización del software, algo que Airbus no había ratificado hasta ahora. La advertencia inicial se dio después de un incidente ocurrido a finales de octubre en Estados Unidos, cuando un vuelo de JetBlue, que cubría la ruta Cancún–Newark, perdió altura de forma abrupta sin intervención de los pilotos y debió aterrizar de emergencia en Tampa, Florida.



Avión Airbus A320. Foto: Airbus.

Tras detectar la vulnerabilidad del programa informático, Airbus pidió a sus clientes suspender de inmediato los vuelos de los cerca de 6.000 aviones de la familia A320. No obstante, las intervenciones realizadas entre viernes y sábado evitaron una afectación mayor en el tráfico aéreo global.

En Colombia, Avianca reportó inicialmente impactos “significativos” en su operación, ya que la actualización del software involucra más del 70 % de su flota, lo que la llevó a suspender temporalmente la venta de tiquetes hasta el 8 de diciembre. Para el sábado, la aerolínea anunció que el 51% de sus aeronaves A320 ya contaba con el software completamente actualizado y que esperaba completar el proceso en los siguientes días.

La familia A320, que incluye los modelos A318, A319 y A321, es la línea de aviones comerciales más vendida a nivel mundial. Desde su entrada en servicio en 1988 y hasta septiembre de este año, se han entregado 12.257 unidades.