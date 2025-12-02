Avianca entrega buenas noticias a sus viajeros afectados por falla en Airbus A320

En la tarde de este martes, 2 de diciembre, Avianca confirmó a través de un comunicado que ya completó la actualización del software en el 100 % de la flota de aviones Airbus A320 afectados por la falla global detectada por la empresa.

La aerolínea informó que, luego de un esfuerzo continuo y coordinado, finalizó con éxito el proceso ordenado por Airbus, que exigía actualizar el software en todos los aviones A320 que lo requerían. En total, 124 aeronaves fueron intervenidas por más de 2.500 técnicos especializados, quienes trabajaron sin descanso para cumplir con los estándares de seguridad establecidos.

Avianca explicó que, paralelamente, su equipo operativo trabajó las 24 horas del día para mitigar el impacto en los 42.939 pasajeros afectados por 293 vuelos nacionales e internacionales. Durante la contingencia, la compañía ofreció reubicaciones, reembolsos y cambios de fecha sin costo con el fin de minimizar las afectaciones derivadas de esta situación de fuerza mayor que golpeó a la industria aérea a nivel global.

La compañía también reiteró que las ventas para los vuelos operados desde este jueves, 4 de diciembre, ya están habilitadas, lo que confirma el restablecimiento progresivo de la normalidad en sus operaciones.



Finalmente, Avianca expresó su reconocimiento a las autoridades y a la industria por la colaboración que permitió agilizar los trabajos y retomar cuanto antes la operación regular.

¿Qué pasó con los Airbus A320?

El 1 de diciembre Airbus confirmó que menos de 100 aeronaves del modelo A320 continuaban en tierra mientras recibían ajustes en su sistema informático, luego de detectarse un fallo en los sistemas de control de vuelo asociado a la exposición de ciertos componentes a altas radiaciones solares. Este problema se suma a un desafío industrial más amplio.

El incidente que reveló la falla ocurrió el 30 de octubre, cuando un vuelo de JetBlue entre Cancún y Newark tuvo que desviarse y aterrizar de emergencia en Tampa. A raíz de ello, Airbus ordenó una modificación informática para unos 6.000 aviones de la familia A320, la más vendida del mundo. La mayoría de estas aeronaves ya recibió la actualización, aunque las versiones más antiguas requieren intervención presencial de proveedores especializados.

Publicidad

Airbus aseguró que trabaja junto a las aerolíneas para agilizar los procedimientos, cuya velocidad depende de la disponibilidad de piezas y la ubicación de cada avión. En el comunicado citado por EFE, la empresa pidió disculpas por los retrasos y reiteró que la seguridad sigue siendo su prioridad, agradeciendo la comprensión de clientes, autoridades y empleados.

