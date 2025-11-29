“Estamos a la deriva”: pasajeros denuncian crisis por cancelaciones de Avianca en Bucaramanga

Las cancelaciones masivas de vuelos de Avianca dejaron este sábado a decenas de pasajeros varados en el aeropuerto internacional Palonegro de Bucaramanga, sin una solución clara y con preocupación por la pérdida de conexiones internacionales, compromisos laborales y viajes previamente organizados.

En la capital santandereana ya se han cancelado al menos cinco vuelos, entre ellos dos rutas Bogotá–Bucaramanga y dos Bucaramanga–Bogotá, afectando a pasajeros cuya única alternativa es esperar reacomodación.

Omar Rodríguez Rueda es uno de los pasajeros más afectados. Tenía previsto viajar hoy hacia Alicante, España, y asegura que no fue notificado a tiempo por la aerolínea.

“Viajaba hoy a Alicante, España, esta mañana, tenía el vuelo con mi familia, no vi la noticia y el lunes debo estar en el trabajo; de momento me han dicho que espere, estoy con mis hijos, llevo 18 años viviendo allá y ahí está mi vida, dependo de conexiones, pero si no salgo de Bucaramanga, ¿cómo me conecto? Estoy a la deriva a ver qué me dicen. Mis hijos entran al colegio también y estoy esperando qué solución me dan”.



Otra pasajera, María Hernández Chacón, tenía preparado un viaje de turismo por España y lamenta que las cancelaciones pongan en riesgo una planificación hecha con anticipación y ya pagada.

“Compré un vuelo para el extranjero, lo tengo listo para un paseo. Llegamos al aeropuerto y nos encontramos con este problema. Me interesa viajar urgente, ya tengo todo pagado: hoteles, turismo en Madrid, Sevilla… viajaba hoy de Bucaramanga a Bogotá y de Bogotá a Sevilla”.

Avianca confirmó que más del 70% de su flota A320 deberá quedar en tierra temporalmente luego de que el fabricante Airbus notificara la necesidad de realizar una actualización urgente de software.

Publicidad

La orden obliga a que las aeronaves involucradas permanezcan en tierra cuando lleguen a sus bases de mantenimiento, hasta completar las modificaciones.

La aerolínea anticipó que durante los próximos 10 días se presentarán “disrupciones significativas” en la operación.

En tal sentido temporalmente no hay ventas de pasajes con fecha de viaje hasta el 8 de diciembre, con el fin de evitar un mayor impacto y facilitar la reacomodación de viajeros.

Publicidad

Y notificación directa a los pasajeros afectados con las opciones disponibles para ajustar sus planes.