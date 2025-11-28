Avianca anuncia medidas especiales para viajeros afectados por la inmovilización de A320

Avianca anunció este viernes la inmovilización temporal de gran parte de sus aviones A320, luego de que Airbus emitiera una instrucción global para realizar una actualización urgente de software en estos equipos. La medida implica que todas las aeronaves involucradas deberán permanecer en tierra en cuanto arriben a sus bases de mantenimiento, hasta que la modificación sea implementada.

Ante esta situación, la aerolínea activó su plan de protección a pasajeros para mitigar los efectos en la operación y en los itinerarios ya programados. La compañía indicó que está trabajando “a la mayor velocidad posible” para aplicar los cambios solicitados por el fabricante y restablecer la normalidad del servicio.

“Dada la actualización urgente de software requerida por Airbus a una parte significativa de la flota mundial de A320, inevitablemente se presentarán impactos en la operación de Avianca. Todos los esfuerzos de nuestro equipo están concentrados en realizar las modificaciones requeridas en el menor tiempo posible y en brindar alternativas a nuestros clientes”, dice el comunicado.

Foto: AFP.

Alternativas para los viajeros afectados

La aerolínea informó que los pasajeros cuyos vuelos resulten impactados podrán acceder a varias opciones:



Reacomodación en vuelos disponibles, ya sea con Avianca o con aerolíneas aliadas con las que mantiene acuerdos comerciales.

ya sea con Avianca o con aerolíneas aliadas con las que mantiene acuerdos comerciales. Cambio de fecha sin penalidades ni diferencia tarifaria, según disponibilidad, para viajar hasta 180 días después de la fecha original.

según disponibilidad, para viajar hasta 180 días después de la fecha original. Solicitud de reembolso de los trayectos no utilizados a través de la página web, el Contact Center, puntos de venta directos o agencias de viaje.

Recomendaciones para los pasajeros

Avianca pidió a los usuarios afectados:



Revisar los correos electrónicos asociados a la reserva y sus canales oficiales.

Consultar el estado actualizado de sus vuelos en avianca.com.

Evitar desplazarse a los aeropuertos si el vuelo no aparece confirmado.

Como medida adicional, la compañía decidió cerrar las ventas de tiquetes hasta el 8 de diciembre inclusive, con el fin de evitar un impacto mayor y facilitar la reacomodación de quienes ya tenían reservas activas.

