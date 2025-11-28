"El reemplazo puede demorar dos horas por aeronave": ACDAC sobre contingencia de Airbus

Airbus ordenó una actualización urgente para más de 6.000 aviones A320 en el mundo, una medida que también afectará parte de la flota en Colombia. Juan Esteban Villa, presidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC), explicó en entrevista con Recap, de Blu Radio, que el cambio responde a posibles afectaciones por radiación en un computador de vuelo instalado en aeronaves modernas.

Villa señaló que la instrucción aplica especialmente a equipos recién incorporados. “Las que tienen que reemplazar este computador de vuelo son aeronaves de la más alta tecnología, con equipos muy nuevos y modernos; los otros son un poco más antiguas”, afirmó. Airbus pidió volver temporalmente al computador previo para identificar con claridad el origen de la falla.

El dirigente advirtió que la radiación podría estar alterando la señal y la data interna del sistema, lo que obliga a una acción inmediata. “El problema de la radiación es que afecta la señal y la data dentro del computador, entonces para evitar situaciones, hay que reemplazarlo”, dijo. Villa fue claro sobre el impacto regulatorio: “Ninguna aeronave que tenga este computador podrá volar desde el 30 de noviembre, hasta que no se haga el cambio”.

El proceso, según Villa, representará un reto operativo para las aerolíneas: “El reemplazo puede demorar dos horas por aeronave; ahí se puede estimar el tiempo que puede demorar cambiar todos los equipos”, detalló. Cada empresa deberá programar su plan técnico para evitar mayores afectaciones en itinerarios.



El presidente de ACDAC recordó que las compañías aéreas son responsables de ejecutar el cambio, mientras la Aeronáutica Civil verificará su cumplimiento. “La Aeronáutica Civil va a ser garante de estos cambios, pero es muy positivo que empresas de Colombia empiecen a informar el impacto para que los colombianos entiendan que es totalmente ajeno a la industria”, señaló.

Villa reiteró que la contingencia podría generar traumatismos en la operación aérea, pero subrayó que la actualización es esencial. Enfatizó que el caso tiene especial relevancia al estar directamente relacionado con la seguridad aérea, un aspecto prioritario para el sector y para los usuarios.