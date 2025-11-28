JetSmart se pronuncia por situación con Airbus, ¿se cancelan sus vuelos?

Tras el anuncio de Avianca de cerrar su venta de vuelos hasta el 8 de diciembre, miles de viajeros mostraron preocupación si también sus aerolíneas tomarían decisiones parecidas o cancelarían sus vuelos, entre esas, JetSmart, una de las más utilizada por cientos de personas en Colombia.

A través de un comunicado, la empresa informó que solo un número reducido de la foto deberá ser actualizado como solicitó Airbus, por ende, hasta el momento, sus vuelos seguirán en normalidad y la operación continuará como se tenía planeada desde un inicio.

"JetSMART Airlines informa que, con base en el análisis y evaluación de la información comunicada por Airbus y la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) hasta la fecha, solo un número reducido de aeronaves se encontraría alcanzado por la condición descrita en la Directiva de Aeronavegabilidad emitida por dicha entidad. Estas aeronaves serán atendidas esta misma noche conforme a las directrices técnicas establecidas", informaron.

Cortesía

De igual forma, le pidieron a los viajeros mantenerse alertas a los canales oficiales de la aerolínea en caso de que esta situación escale y se vean obligados a escalar la situación a otro tipo de medidos, que, por ahora, se encuentran descartadas.



"A la fecha, no existe afectación en la operación de los vuelos de JetSMART Airlines, los cuales continúan desarrollándose según lo programado. En caso de que algún itinerario requiera ajustes, las personas afectadas serán contactadas directamente para recibir de manera oportuna alternativas de viaje", puntualizaron.

El anuncio de Avianca llevó a otras aerolíneas a reunirse y verificar la situación, y, hasta ahora, solo ha sido esta la que ha anunciado un cierre de venta por la situación.

