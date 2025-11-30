Avanza la recuperación aérea: 87 % de los Airbus A320 afectados ya fueron actualizados

En su más reciente informe, el Ministerio de Transporte entregó un balance actualizado tras una nueva sesión del Puesto de Mando Unificado con Avianca, JetSmart y LATAM. El reporte confirma avances significativos en la implementación del software solicitado por Airbus y la Agencia Europea de Seguridad Aérea para recuperar la operación aérea de las aerolíneas afectadas en Colombia.

De las 124 aeronaves inicialmente impactadas, 108 ya completaron el proceso, alcanzando una normalización del 87,1 % de la flota A320.



LATAM: 5 de 5 aeronaves actualizadas (100 %).

JetSMART: 1 de 1 actualizada (100 %).

Resto de aerolíneas (principalmente Avianca): 102 aeronaves (86,4 %).

El Ministerio también detalló el impacto operacional: 162 vuelos han resultado afectados, entre retrasos y cancelaciones, y 22.630 pasajeros han sufrido alteraciones en sus itinerarios.

Pese al escenario, los principales aeropuertos del país, incluido El Dorado, se mantuvieron sin congestiones severas gracias a la coordinación con el PMU y los planes de contingencia activados.

En paralelo, la compañía Thales, responsable de los sistemas de vigilancia aérea, culminó los controles de calidad y liberó el software definitivo, un paso clave para cerrar la contingencia.



El Ministerio reiteró a Airbus la necesidad de entregar sin dilación el software restante, indispensable para completar la normalización. La entidad afirmó que ninguna aeronave retomará operación sin cumplir el 100 % de los estándares técnicos exigidos.