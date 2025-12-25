48 personas fueron asesinadas durante Navidad: más de la mitad de casos por intolerancia

Publicidad
El balance de seguridad entregado por la Policía sobre las festividades de Navidad deja cifras que muestran alertas en lo que respecta al comportamiento ciudadano. Durante la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre, según informó el general Herbert Benavidez, se registraron 48 homicidios en todo el país, lo que representa una disminución del 20 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.
No obstante, la Policía advirtió que el 54% de estos homicidios estuvieron relacionados con hechos de intolerancia y riñas, muchos de ellos asociados al exceso en el consumo de alcohol, una constante que vuelve a aparecer en las celebraciones de fin de año y que sigue siendo uno de los principales detonantes de la violencia.
Durante todo diciembre, los homicidios han registrado una reducción del 8%, lo que se traduce en 78 vidas salvadas gracias a los planes preventivos y operativos desplegados en todo el territorio nacional, según destacó el general. En este contexto, las ciudades que reportaron las mayores disminuciones en homicidios fueron Bogotá, Barranquilla, Pereira, Santa Marta y Valledupar.
Durante las festividades, la Policía atendió más de 30.300 llamadas a la línea de emergencias 123, de las cuales más de 16.700 correspondieron a motivos directamente relacionados con la actividad policial, principalmente riñas, alteraciones a la tranquilidad y conflictos entre ciudadanos.
En la capital del país, el panorama durante la noche de Navidad estuvo marcado por la intolerancia. Entre la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre, se registraron ocho homicidios en Bogotá, 7 de ellos relacionados con hechos de intolerancia, según el general Giovany Cristancho, comandante de la la Policía Metropolitana.
En ese mismo periodo, las autoridades reportaron 1.314 riñas, 719 personas lesionadas y la captura de tres personas por el delito de homicidio, cifras que evidencian el alto nivel de conflictividad durante la celebración.
A esto se suman los casos de quemados por pólvora. En Bogotá, 23 personas resultaron lesionadas, entre ellas 10 niños y 13 adultos, pese a las campañas de prevención adelantadas por las autoridades.
A nivel nacional, el uso de pólvora continuó generando afectaciones, especialmente en menores de edad. Durante la noche de Navidad, se reportaron 22 niños y niñas quemados, un caso menos frente al año anterior. En el acumulado de todo diciembre, la cifra asciende a 243 menores lesionados, lo que representa una reducción del 2 %, una disminución leve frente a la magnitud del problema.
En cuanto a los delitos sexuales, la Policía informó que durante la temporada decembrina se registraron 403 casos, una cifra inferior a los 570 reportados en 2024, lo que evidencia una disminución, aunque las autoridades reiteraron el llamado a denunciar este tipo de hechos.
Por su parte, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía (Ditra) reportó un aumento del 18 % en la movilidad de viajeros. En total, 9,4 millones de personas se desplazaron por las carreteras del país, con mayor flujo hacia los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Tolima y Cundinamarca.