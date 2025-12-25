En vivo
Blu Radio  / Nación  / 48 personas fueron asesinadas durante Navidad: más de la mitad de casos por intolerancia

48 personas fueron asesinadas durante Navidad: más de la mitad de casos por intolerancia

La Policía reportó una disminución del 20% en homicidios durante la noche de Navidad y la madrugada del 25 de diciembre, aunque más de la mitad de los casos estuvieron asociados a riñas, intolerancia y consumo excesivo de alcohol.

