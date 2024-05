Supersalud defiende intervención en Bogotá tras reclamo de Galán: "Normas se infringieron"

El superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, salió en defensa de la intervención de Supersalud en la Subred Centro Oriente Bogotá tras los cuestionamientos del alcalde Carlos Fernando Galán.

Para el mandatario, esta decisión los tomó por sorpresa y no hacía parte de lo conversado en reunión que sostuvieron ambos el pasado 29 de abril.

“Tuvimos una conversación con el superintendente donde le expusimos el Plan de Sostenibilidad Financiera y hablamos de la importancia del acompañamiento y apoyo del Gobierno. Acordamos trabajar en equipo. En ningún momento durante esa reunión se mencionó la posibilidad de una intervención”, dijo Galán.

Ante esto, Leal aseguró que las medidas de su entidad son para el bien de la población y que lo que se había hablado con el alcalde era una negociación y acompañamiento pero, a pesar de los compromisos del distrito, surgieron encontrando falencias.

"Pero no es posible que la Superintendencia conozca que se están infringiendo normas que ponen en riesgo la salud de las personas y no haga absolutamente nada y mire para otro lado”, puntualizó Leal.

El superintendente dejó claro que mantendrán el acompañamiento, pero enumeró varios problemas que llevaron a tomar la decisión, pues no se mejoraron.

“Usted sabe, por lo menos, que usted tiene la responsabilidad de nombrar la totalidad de los miembros de la Junta Directiva y así tener el control de lo que venía ocurriendo en irregularidades financieras. Esto no lo hizo. Sabe que hay unas deudas importantes por parte de Capital Salud y la Alcaldía Mayor que ni siquiera se intentaron subsanar. Sabe que hay muchas oportunidades de mejora, pero esto se comprueba con hechos”, expresó Leal de manera directa al mandatario de los bogotanos.

Este choque de versiones se suma al malestar que también manifestó Galán contra los anuncios del Ministerio de Ambiente sobre el POT de la región metropolitana.

“Nos preocupan algunas decisiones sobre Bogotá que, en ciertos casos, pueden afectar o incluso minar la autonomía territorial de nuestra ciudad (…) No puede ser que si el Gobierno nacional no está de acuerdo con las políticas distritales busque desconocer la autonomía territorial de Bogotá. Eso no lo vamos a permitir”, aseguró Galán.

¡Todas las medidas que se toman desde la @Supersalud tienen el objetivo de proteger el derecho fundamental de la salud y este no se negocia!



La Superintendencia está obligada a tomar medidas cuando se está poniendo en riesgo la salud y la vida de las personas. pic.twitter.com/daa4SaPTUi — Luis Carlos Leal A🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@LuisCarlosLealA) May 8, 2024