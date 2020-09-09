Blu Radio Subred
Subred
SuperSalud levanta intervención a Subred Centro Oriente E.S.E en Bogotá
El Gobierno nacional levantó la intervención forzosa administrativa a la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente de Bogotá.
Piden investigar presuntas irregularidades en intervención de Subred de Bogotá
Desde el Concejo solicitaron al Ministerio Público que indague al interventor, Luis Oscar Gálvez, por presunta extralimitación de sus funciones.
Galán cuestionó a Petro medidas contra Subred en Bogotá: "¿Intervención o expropiación?"
Desde el Distrito pidieron aclaraciones sobre la decisión impuesta por el Gobierno Nacional para administrar a la entidad. Esto se sabe.
Entregan nuevos detalles sobre hombre que murió en Hospital de Kennedy: ¿hubo negligencia?
La Subred aseguró que lo que le pasó a esta persona no estuvo directamente relacionado con la atención del cuerpo médico del lugar.
Supersalud defiende intervención en Bogotá tras reclamo de Galán: "Normas se infringieron"
El superintendente dejó claro que mantendrán el acompañamiento, pero enumeró varios problemas que llevaron a tomar la decisión, pues no se mejoraron.
Galán critica intervención del Gobierno en Bogotá y advierte acciones jurídicas
La respuesta de Galán llega luego de la decisión sobre la Subred Centro Oriente de Salud y el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en la Región Metropolitana de Bogotá.
Subred es investigada por presunta compra de medicamentos vencidos por $200 millones en Bogotá
La Procuraduría investigará a los funcionarios de la entidad promotora de salud del Distrito, al parecer, por hechos que sucedieron durante el año 2022. La Secretaría de Salud se pronunció diciendo que los hallazgos corresponden a auditorías de años anteriores.
Contraloría Distrital inició investigación por perdida de más de $5.000 millones en el sector salud
Estos cobros de cartera obedecen a servicios de salud prestados como hospitalizaciones, prestación de ambulancia, entre otros.
Estas son las cuatro subredes de salud en Bogotá que se encuentran bajo la lupa de la Contraloría
La Contraloría distrital tiene más de 100 procesos de responsabilidad fiscal se dan en razón de presuntos sobrecostos e irregularidades en las cuatro subredes en Bogotá
Clausuran Unidad de Cuidados Intensivos de Hospital San Blas, en Bogotá
La decisión se da con el fin de que la institución vuelva a atender cuidado básico como se hacía antes de la pandemia.