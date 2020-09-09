Publicidad

  SuperSalud levanta intervención a Subred Centro Oriente E.S.E en Bogotá
    SuperSalud levanta intervención a Subred Centro Oriente E.S.E en Bogotá
    Foto: SuperSalud /Alcaldía de Bogotá
    Salud

    SuperSalud levanta intervención a Subred Centro Oriente E.S.E en Bogotá

    El Gobierno nacional levantó la intervención forzosa administrativa a la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente de Bogotá.

  Salud / médicos / imagen de referencia
    Blu Radio - AFP
    Blu Radio - AFP
    Bogotá

    Piden investigar presuntas irregularidades en intervención de Subred de Bogotá

    Desde el Concejo solicitaron al Ministerio Público que indague al interventor, Luis Oscar Gálvez, por presunta extralimitación de sus funciones.

  Alcalde Galán le responde a Petro por agua en Bogotá
    Alcalde Galán le responde a Petro por agua en Bogotá
    Foto: Alcaldía de Bogotá y Presidencia
    Bogotá

    Galán cuestionó a Petro medidas contra Subred en Bogotá: "¿Intervención o expropiación?"

    Desde el Distrito pidieron aclaraciones sobre la decisión impuesta por el Gobierno Nacional para administrar a la entidad. Esto se sabe.

  Hospital de Kennedy.jpg
    Hospital de Kennedy //
    Foto: Google Maps
    Bogotá

    Entregan nuevos detalles sobre hombre que murió en Hospital de Kennedy: ¿hubo negligencia?

    La Subred aseguró que lo que le pasó a esta persona no estuvo directamente relacionado con la atención del cuerpo médico del lugar.

  Supersalud.jpg
    Foto: Supersalud
    Bogotá

    Supersalud defiende intervención en Bogotá tras reclamo de Galán: "Normas se infringieron"

    El superintendente dejó claro que mantendrán el acompañamiento, pero enumeró varios problemas que llevaron a tomar la decisión, pues no se mejoraron.

  Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá.jpg
    Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá //
    Foto: X @CarlosFGalan
    Bogotá

    Galán critica intervención del Gobierno en Bogotá y advierte acciones jurídicas

    La respuesta de Galán llega luego de la decisión sobre la Subred Centro Oriente de Salud y el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en la Región Metropolitana de Bogotá.

  Medicamentos, imagen de referencia
    Medicamentos, imagen de referencia
    Foto AFP
    Bogotá

    Subred es investigada por presunta compra de medicamentos vencidos por $200 millones en Bogotá

    La Procuraduría investigará a los funcionarios de la entidad promotora de salud del Distrito, al parecer, por hechos que sucedieron durante el año 2022. La Secretaría de Salud se pronunció diciendo que los hallazgos corresponden a auditorías de años anteriores.

  EPS-Salud
    EPS /
    Foto: AFP
    Nación

    Contraloría Distrital inició investigación por perdida de más de $5.000 millones en el sector salud

    Estos cobros de cartera obedecen a servicios de salud prestados como hospitalizaciones, prestación de ambulancia, entre otros.

  BLU Radio. Donación de órganos - Referencia // Foto: Subred Sur Bogotá
    BLU Radio. Donación de órganos - Referencia
    Foto: Subred Sur Bogotá.
    Bogotá

    Estas son las cuatro subredes de salud en Bogotá que se encuentran bajo la lupa de la Contraloría

    La Contraloría distrital tiene más de 100 procesos de responsabilidad fiscal se dan en razón de presuntos sobrecostos e irregularidades en las cuatro subredes en Bogotá

  Cuidados intensivos
    Cuidados intensivos
    Foto: AFP, referencia
    Bogotá

    Clausuran Unidad de Cuidados Intensivos de Hospital San Blas, en Bogotá

    La decisión se da con el fin de que la institución vuelva a atender cuidado básico como se hacía antes de la pandemia.

