Galán critica intervención del Gobierno en Bogotá y advierte acciones jurídicas

A través de su cuenta de X,el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, le respondió al Gobierno nacional por las últimas decisiones que se han tomado sobre la ciudad y aseguró que “es un irrespeto” contra la autonomía de la ciudad con este tipo de decisiones.

“Nos preocupan algunas decisiones sobre Bogotá que, en ciertos casos, pueden afectar o incluso minar la autonomía territorial de nuestra ciudad (…) No puede ser que si el Gobierno nacional no está de acuerdo con las políticas distritales busque desconocer la autonomía territorial de Bogotá. Eso no lo vamos a permitir”, aseveró el mandatario.

Y es que Galán se refirió puntualmente a dos temas: la intervención de SuperSalud a la Subred Centro Oriente y el POT que anunció la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, en la Región Metropolitana de Bogotá; casos que criticó al decir que son decisiones que pasan por encima de la autonomía del Distrito.

“Si bien el Ministerio de Salud en su última calificación consideró que la Subred Centro Oriente representaba un riesgo bajo, sabemos que existen problemas estructurales e históricos que deben ser solucionados (…) Tuvimos una conversación con el superintendente donde le expusimos el Plan de Sostenibilidad Financiera y hablamos de la importancia del acompañamiento y apoyo del Gobierno. Acordamos trabajar en equipo. En ningún momento durante esa reunión se mencionó la posibilidad de una intervención”, dijo el alcalde, quien también aseguró que les tomó por sorpresa la decisión pidiendo que el superintendente primero dialogue con las autoridades del Distrito.

Publicidad

Por otro lado, Galán advirtió que “está en riesgo la autonomía territorial en Bogotá” luego de que el Ministerio de Ambiente, en cabeza de Susana Muhamad, suspendiera tres proyectos de la empresa Acueducto y le recordó que es la Secretaría de Ambiente la encargada y advirtió que la Secretaría Jurídica tomará acciones judiciales para cuidar el bienestar de los ciudadanos.

“Nos llama la atención que, mientras estamos enfocados en aliviar la crítica situación del agua, la Superintendencia de Servicios Públicos ha desplegado acciones frente a lo que ha determinado una vigilancia especial, solicitando más de 25 visitas en menos de dos semanas. Información extraordinaria sobre cerca de 100 temas diferentes que no tienen relación con el racionamiento, generando dificultades operativas”, añadió y pidió respeto por la autonomía de Bogotá.

Hemos demostrado nuestro compromiso para solucionar los problemas estructurales de las subredes de salud de Bogotá con medidas concretas que hemos adelantado desde el primer día y que seguiremos implementando.



Recibimos con sorpresa la decisión del Gobierno nacional de… pic.twitter.com/WJl9j7sbec — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) May 8, 2024

Publicidad

¿Qué dijo la ministra de Ambiente?

El pasado lunes, 6 de mayo, desde Soacha en medio de un evento con el presidente Gustavo Petro, la ministra aseguró que están preparando el POT de la región metropolitana.

“Es mejor que tengamos los determinantes claros antes de entrar a esos procesos. Debemos definir eso y también MinAmbiente tiene la potestad porque la sabana de Bogotá es un ecosistema de interés nacional. De definir los polígonos compatibles con minería, definir en donde se hace minería en la sabana de Bogotá y donde no”, detalló Muhammad.

Susana Muhammad, ministra de Ambiente, anunció que están preparando el POT de la región metropolitana. “El ministerio tiene la potestad porque la sabana de Bogotá es ecosistema de interés nacional, de definir los polígonos compatibles con minería, de definir en donde se hace… pic.twitter.com/ir3QMvHWE8 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 7, 2024

En ese espacio, la ministra aseguró que se deberían hacer cambios en tres proyectos de infraestructura de la empresa de acueducto de Bogotá lo cual, según Galán, es una extralimitación del Gobierno nacional.

Publicidad

“La autoridad ambiental en Bogotá es la Secretaría de Ambiente, que mucho antes de esta decisión había desplegado todas las acciones encaminadas al desarrollo sostenible de Bogotá, ejerciendo la administración, control y seguimiento ambiental de los 17 humedales ubicados en la ciudad y garantizando así su conservación”, comentó Galán.

El alcalde alertó además por lo que sería otra intervención del orden nacional, y es que en la Superintendencia de Servicios inició una vigilancia especial solicitando más de 25 visitas en menos de dos semanas.