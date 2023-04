"A los 22 años, salía más que el sol": Gerard Piqué reveló una época de fiesta en el Barcelona

Gerard Piqué es uno de los hombres más hablado en los últimos meses por dos razones: su exrelación con la barranquillera Shakira y su proyecto la Kings League, que le han permito ser "uno de los más buscados" del mundo de internet.

Es por esto que Gerard Romero, presidente de Jijantes y amigo de Gerard Piqué, decidió entrevistarlo para conocer más del hombre detrás de la pantalla y no solo aprovechó para tirar alguna pullas contra Shakira , sino que habló de su "inmadurez" en los primero años en el FC Barcelona.

Gerard Piqué reveló que esta época de fiesta en su tiempo en el club azulgrana le llegaron a generar algunos problemas con el entonces entrenador Pep Guardiola, quien lo multó por incumplir a algunas normas del equipo.

"Vio una foto mía, con la nieve y yo en manga corta y me puso una multa, creo que 12.000 euros y una comida a todo el equipo. Además, fuimos a Tenerife, un vuelo de tres horas, vinieron mis padres y me dejó sin convocar. Yo tenía 22 años y salía más que el sol. Día sí y día también. Ganábamos todo. Sólo no salía el día de antes y el del partido", contó Piqué.

Asimismo, el presidente de la Kings League, Gerard Piqué, aseguró que en esas salidas llevaba a Carles Puyol, quien se asustó por los rumores que empezaron a generar algunos periodistas sobre su vida privada y, según él, lo dejó.

Sobre su futuro, Piqué fue enfático en decir que seguirá dando lo mejor de sí para él y los que más ama, incluyendo a sus hijos, quienes hoy están lejos de España por los problemas que existen con la barranquillera Shakira; por eso, su objetivo es ser feliz sin importar "lo que la sociedad piense".

"No he necesitado ayuda porque hay que relativizar mucho las cosas. La gente nos preocupamos por cosas que no tienen importancia o porque pensamos que va a pasar algo que no pasa. Hay que preocuparse solo de cosas importantes. Si das importancia a cada roce, estás muerto", expresó.

