En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bloqueos en Bogotá
Secuestro de militares
Paloma Valencia
Zulma Guzmán Castro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Cinco días secuestrados completan dos contratistas de Energética de Occidente en el Cauca

Cinco días secuestrados completan dos contratistas de Energética de Occidente en el Cauca

El secuestro ocurrió el pasado 18 de diciembre en zona rural de ese municipio, cuando fueron abordados por sujetos desconocidos. Están solicitando más de 200 millones por su liberación.

Publicidad

Publicidad

Publicidad