Pánico en Suárez, Cauca, por ataque guerrillero durante encuentro deportivo y familiar

Momentos de terror se vivieron finalizando la tarde de este domingo 21 de diciembre en el municipio de Suárez, departamento del Cauca, por el ataque de guerrilleros de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc contra la estación de Policía.

De acuerdo a información de los presentes, en el espacio se encontraban reunidas familias y vecinos en un partido de fútbol en una cancha de la zona cerca a la sede policial, cuando repentinamente se comenzaron a escuchar disparos continuos.

La situación provocó que decenas de personas corrieran para salir del lugar y resguardarse y así evitar ser alcanzadas por alguna bala perdida.

Afortunadamente no se reportan personas heridas ni por los disparos, ni por situaciones asociadas a los hechos.



Este ataque se produce cuando en teoría hay cese al fuego por parte de algunos grupos armados, debido a la época decembrina.