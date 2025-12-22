En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bloqueos en Bogotá
Secuestro de militares
Paloma Valencia
Zulma Guzmán Castro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Religión  / Día 7 de la Novena de Aguinaldos este 2025: oraciones, gozos y todo en PDF

Día 7 de la Novena de Aguinaldos este 2025: oraciones, gozos y todo en PDF

Miles de familias colombianas se reúnen este 22 de diciembre para celebrar el séptimo día de la Novena de Aguinaldos. Acá toda la información de este lunes.

Publicidad

Publicidad

Publicidad