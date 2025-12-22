En vivo
Bogotá tendrá mañanas secas y tardes con lluvias; el occidente del país será el más lluvioso: Ideam

Bogotá tendrá mañanas secas y tardes con lluvias; el occidente del país será el más lluvioso: Ideam

El Ideam informó que en Bogotá se esperan mañanas con tiempo seco y lluvias aisladas en las tardes durante la semana del 22 al 26 de diciembre. A nivel nacional, las precipitaciones se concentrarán en la región Pacífica y en zonas del occidente.

