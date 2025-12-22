Bogotá tendrá mañanas secas y tardes con lluvias; el occidente del país será el más lluvioso: Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del tiempo para la semana del 22 al 26 de diciembre de 2025, en el que advierte que las lluvias se concentrarán en la región Pacífica y en algunos sectores del occidente y centro del país, mientras que otras zonas tendrán días mayormente secos.

Según el informe, durante los primeros días de la semana se esperan lluvias en departamentos como Chocó, Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Antioquia, mientras que en el Caribe, la Orinoquía y la Amazonía predominará el tiempo seco. En ciudades como Bogotá, las mañanas serían secas y en las tardes podrían presentarse lluvias aisladas.

Para el 24 y 25 de diciembre, el Ideam indicó que las lluvias continuarán principalmente en la región Pacífica y en algunas zonas del centro del país, mientras que en otras regiones las condiciones seguirán siendo estables. En San Andrés y Providencia podrían presentarse lluvias leves en algunos momentos, sin que se esperen cambios importantes.

Al finalizar la semana, las precipitaciones seguirán concentradas en el occidente del país, especialmente en la región Pacífica. El Ideam recomendó a la ciudadanía tomar precauciones, estar atenta a la información oficial y seguir las indicaciones de las autoridades ante cualquier cambio en las condiciones del clima.