Ideam reveló impresionante cifra que dejó las fuertes lluvias este viernes en Bogotá

Fuertes lluvias se presentaron en la tarde de este viernes, 21 de noviembre, en gran parte de Bogotá. No solo las impresionantes imágenes que dejó la granizada en algunas zonas, sino, además, varias vías bloqueadas a raíz de las inundaciones que se generaron a partir de esto.

“Nos encontramos terminando la segunda temporada de lluvias en el Distrito Capital. Precipitaciones intensas con unas duraciones aproximadas de 2 a 3 horas que se han concentrado a lo largo y ancho de la ciudad, generándose afectaciones en la movilidad con algunos individuos arbóreos que han caído y han sido atendidos”, indicó el director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), Guillermo Escobar.

El impresionante dato que dejó las lluvias en Bogotá

De acuerdo con el reporte del Ideam, en tan solo una hora se registraron más de 50 descargas eléctricas, en especial en el norte de la ciudad por la fuerte tormenta que acaparó gran parte de la capital en este sector.

Incluso, sectores como Barrios Unidos y San Cristóbal tuvieron hasta los 14 mm de precipitación, cifras impresionantes y que recuerdan un llamado de las autoridades a que la ciudadanía reporte cualquier emergencia en la ciudad.



“En horas de la noche se espera que persistan precipitaciones moderadas en gran parte de la región Andina, principalmente hacia los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila, así como en el piedemonte Amazónico en Putumayo y Caquetá”, añadieron, alertando que las lluvias podrían continuar hasta altas horas de la noche.

Asimismo, se espera que las lluvias sigan en la Navidad en esta temporada de lluvias y se pide a los ciudadanos tener listas las prendas y/o elementos en caso de presentarse fuertes precipitaciones en la ciudad.

Radar de lluvias este viernes en Bogotá // Foto: Ideam

Estas son las localidades más afectadas por las lluvias