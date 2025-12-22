En vivo
Hallan sin vida a abuelo y su nieta de tres meses tras ataque de 7 perros al interior de su vivienda

Hallan sin vida a abuelo y su nieta de tres meses tras ataque de 7 perros al interior de su vivienda

Un hombre de 50 años y su nieta de tres meses murieron tras ser atacados por cerca de siete perros pitbull dentro de una vivienda, en condiciones que siguen siendo investigadas por las autoridades.

