Hallan sin vida a abuelo y su nieta de tres meses tras ataque de 7 perros al interior de su vivienda

Una tragedia ocurrió en la localidad de Tullahoma, Tennessee, donde un hombre de 50 años y su nieta de tres meses de nacida murieron tras ser atacados por siete perros de raza pitbull dentro de una vivienda.

El hecho se registró el pasado miércoles 3 de diciembre, cuando las autoridades atendieron una llamada de emergencia y encontraron a las víctimas en medio de la agresión. De acuerdo con el reporte oficial, varios de los animales tuvieron que ser abatidos por la policía para controlar la situación, aunque ambas personas ya habían fallecido.

Las víctimas fueron identificadas como James Alexander Smith y su nieta. Según versiones preliminares recopiladas por las autoridades, el hombre habría intentado proteger a la menor durante el ataque.

Vecinos del sector señalaron que los perros habían protagonizado incidentes previos, como escaparse frecuentemente y tener comportamientos agresivos hacia otras mascotas, hechos que ahora hacen parte del proceso de investigación.



La Fiscalía del Condado de Coffee y la policía local mantienen abierta una investigación para determinar las causas exactas de la muerte y establecer posibles responsabilidades legales relacionadas con la tenencia y custodia de los animales.

Asimismo, las autoridades evalúan antecedentes asociados a servicios de protección infantil y las condiciones del inmueble, el cual fue inhabilitado por encontrarse en estado precario, un elemento que también será tenido en cuenta dentro del proceso judicial.