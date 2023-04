Piqué ataca a fans de Shakira: “Hasta que no se suicide alguien no van a decir 'nos pasamos'”

La separación de la cantante colombiana Shakira y el exfutbolista español Gerard Piqué traspasó todo tipo de comentarios. La ruptura de la pareja, después de casi 12 años y con dos hijos de por medio, fue la comidilla del mundo del entretenimiento desde que se conoció la noticia.

Y es que no es para menos, pues Shakira es una de las cantantes más importantes del mundo. Sus más de 14 Record Guinnes en ventas y reproducciones, gracias a su inigualable talento, la hacen merecedora de un importante lugar en el Olimpo del arte.

En las últimas horas, la colombiana volvió hacer tendencia: esta vez por las palabras de su expareja, quien, pese a decir en una entrevista que no iba a hablar más del tema, por respeto a sus hijos, se 'despachó' contra los seguidores de la cantante colombiana.

En la entrevista con el periodista y streamer Gerard Romero, el exfutbolista catalán mencionó que nadie sabe todo lo que ha sufrido por la ola de comentarios en su contra, por parte de los fans de su “pareja latinoamericana”; palabras que no fueron bien recibidas por parte de los seguidores de la cantante barranquillera.

"Mi expareja es latinoamericana y tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es su fan. Barbaridades...No me importa nada... no los conozco, es gente que no tiene vida y nunca vas a conocer", señaló Piqué, pero resaltó que no le afectan estos comentarios.

El presidente de la naciente Kings Legue también habló de la exitosa canción 'BZRP Music Sessions, Vol. 53' de Bizarrap y Shakira y se refirió a las consecuencias que puede generar en los blancos de la llamada ‘tiradera’. Piqué criticó que la colombiana haya hecho de su separación una pelea pública y dio a entender que Clara Chía no la ha pasado nada bien.

"No quiero entrar porque es personal, pero el tema de tirar beef, que está muy bien, es la moda...Pero no pensamos en las consecuencias a nivel mental a la persona a la que se lo tiran", confesó el exjugador, campeón de mundo en 2010 con la selección de España.

Piqué responde a Shakira.



“La puta ama, pero no pensamos en la otra persona. Que tiene que pasar, ¿que alguien se suicide?” pic.twitter.com/KIq6PeHR08 — ‏️ٓ‏️ (@CocoExiliado) April 1, 2023

A lo que añadió: "Queda muy bien a título personal, la puta ama, no sé qué... pero luego no pensamos en la otra persona". Con estas palabras, el español salió en defensa de su relación con Clara Chía Martí.

Y es que Piqué fue enfático y señaló que, a veces, las personas no se miden a la hora de emitir comentarios en las redes sociales, tras las canciones que se pusieron de moda por su separación con la colombiana.

"¿Qué tiene que pasar? ¿Que alguien se suicide para que luego digamos: '¿Oh, nos hemos pasado’? La gente, tío, de verdad... Estoy muy decepcionado con lo que es la sociedad", expresó el exzaguero del Barcelona FC.

Por supuesto, las reacciones y los comentarios no se hicieron esperar. Los seguidores de la artista barranquillera salieron en su defensa y catalogaron las palabras del español de hipócritas.

"Esta bueno que recalque el tema de salud mental, pero él cuando la cagó con Shakira no pensó en su salud mental, él no pensó en cuánto le podía afectar a ella, él solo se calentó con una mina y decidió cagarla. Que se deje de hablar de s.m xq es el menos indicado", se leyó en uno de los comentarios.

"Es el típico que toda la vida jodiendo y viene otro y le jode y entonces ahora quiere hacerse la víctima argumentando la...a la que todo el mundo respeta o le tiene miedo, NO PIQUÉ, no cuela, entonces pide disculpas a todos aquellos que por hacer la gracia molestabas", dijo otro de los fans de Shakira.

"Le preocupa la salud mental de la moza, pero no la de los hijos cuando hizo lo que hizo... Sí señor, le dolió la canción jajajajajajajajajajajaja”, fue otro de los comentarios a través de Twitter.

