Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy sábado 20 de diciembre de 2025

La Caribeña Noche sigue afianzándose como uno de los chances más emblemáticos del Caribe colombiano, consolidándose como una cita nocturna habitual para miles de apostadores en distintas regiones del país. Más que un juego de azar, este sorteo se ha convertido en un espacio diario de expectativa y emoción, fortaleciendo el vínculo entre quienes consultan con atención los resultados del chance noche tras noche.

Desde 2025, el juego incorporó una quinta balota, una actualización que renovó su dinámica al ampliar el número de combinaciones posibles y ofrecer nuevas oportunidades de acierto para los participantes. Esta innovación aportó mayor emoción al sorteo sin perder la esencia tradicional que lo caracteriza.

Resultado oficial de la Caribeña Noche hoy 20 de diciembre de 2025

Durante la noche del sábado 20 de diciembre de 2025, se dio a conocer el resultado oficial del sorteo, definiendo la suerte de numerosos jugadores: (en minutos)



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

¿A qué hora se juega la Caribeña Noche?

La Caribeña Noche se sortea todos los días a las 10:30 p. m., minutos después de cada jornada, los resultados oficiales se publican en los canales autorizados, permitiendo a los jugadores consultar la información de forma rápida, segura y confiable.



Este horario fijo se ha integrado a la rutina nocturna de muchos apostadores del Caribe colombiano y de otras regiones del país, facilitando el seguimiento constante del sorteo.



Modalidades de juego disponibles

La Caribeña Noche ofrece diversas modalidades de apuesta, diseñadas para adaptarse a jugadores de todos los niveles de experiencia:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: permite ganar sin importar el orden de los números.

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Esta variedad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su estrategia, presupuesto y nivel de riesgo, haciendo del sorteo una opción flexible y atractiva.



Costos de las apuestas

Fiel a su carácter accesible, la Caribeña Noche mantiene costos pensados para diferentes presupuestos, lo que impulsa una amplia participación:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima por jugada: $10.000

Límite por tiquete: $25.000

Estas condiciones la posicionan como una de las alternativas más competitivas dentro de los juegos de chance en Colombia.



¿Cómo reclamar un premio?

El proceso para reclamar un premio de la Caribeña Noche es claro y transparente. El ganador debe presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad, original y fotocopia.

Según el monto del premio, calculado en UVT, el operador puede solicitar documentación adicional, de acuerdo con la normativa vigente.